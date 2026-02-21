Weather Update: अगले 4 दिन में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में बढ़ा तापमान

Weather Update 21 February : मौसम विभाग ने अगले 4 दिन कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया। देश के दक्षिणी हिस्सों में अगले दो दिनों के दौरान मौसम के सक्रिय रहने की संभावना है। यह सिस्टम धीरे-धीरे मध्य और पूर्वी भारत को भी प्रभावित करेगा। उत्तर भारत में तापमान बढ़ गया।

तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्‍ट्र, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है।

उत्तर भारत में गर्मी का एहसास होने लगा है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में तापमान बढ़ने लगा है। दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। यहां अगले 24 से 48 घंटों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। इंदौर में लगातार तीसरे दिन भी बारिश हुई।

बंगाल के पास निम्न दबाव का क्षेत्र भूमध्यरेखीय हिंद महासागर और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास बना निम्न दबाव क्षेत्र अभी कायम है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किमी ऊंचाई तक फैला है और अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशा में श्रीलंका की ओर बढ़ सकता है। इसी क्षेत्र में एक और चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जो बाद में पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा।

मध्यप्रदेश के 27 जिलों में बारिश के आसार पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर में आ रही नमी की वजह से मध्यप्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज राज्य के 27 जिलों में बारिश की संभावना है। 19 जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इंदौर में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। इस वजह से यहां ठंड बढ़ गई।

