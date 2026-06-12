Weather Update : भारी बारिश और आंधी का तांडव! IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

आइए जानते हैं कि कल आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। घर से निकलने से पहले IMD की आधिकारिक वेबसाइट या 'मौसम' ऐप पर अपने स्थानीय क्षेत्र का लाइव रडार स्टेटस जरूर चेक कर लें।

शनिवार को मौसम का मिजाज : IMD की बड़ी चेतावनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा जारी ताजा सैटेलाइट बुलेटिन के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने एक नए कम दबाव के क्षेत्र (Low Pressure Area) और चक्रवातीय हवाओं के कारण मानसून की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। इसके प्रभाव से शनिवार को उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में 45 से 55 किमी/घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है।

उत्तर भारत : दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन राज्यों में रहेगा भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

पूर्वी भारत : बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल (यहाँ भारी वज्रपात यानी बिजली गिरने की चेतावनी है)।

पहाड़ी क्षेत्र : उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन (Landslide) का अलर्ट।

मध्य व दक्षिण भारत : मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र और केरल।

IMD का आधिकारिक डेटा: क्या कह रही हैं सैटेलाइट तस्वीरें? मौसम विभाग (IMD) के रडार और INSAT-3D सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से साफ है कि मानसून की ट्रफ लाइन (Trough Line) इस समय उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से होकर गुजर रही है।

मौसम वैज्ञानिकों का आधिकारिक बयान 13 जून को दोपहर के बाद पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और मानसूनी हवाओं के आपस में टकराने के कारण दिल्ली-एनसीआर और यूपी में अचानक घने बादल छाएंगे और तेज आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है। तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।"

किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की विशेष सलाह जून का यह महीना खरीफ की फसलों (जैसे धान, मक्का, बाजरा) की तैयारी का होता है। ऐसे में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश खेती को प्रभावित कर सकती है। पूसा कृषि विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों ने किसानों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

बुआई का सही समय : यदि आप धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं या सीधी बुआई करने जा रहे हैं, तो शनिवार को भारी बारिश की स्थिति में खेतों में पानी जमा न होने दें।

कीटनाशकों का छिड़काव रोकें : तेज हवा और बारिश के कारण दवाइयां धुल जाती हैं, इसलिए शनिवार और रविवार को किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का छिड़काव न करें।

पशुओं की सुरक्षा : आकाशीय बिजली (Lightning) के बढ़ते खतरे को देखते हुए अपने मवेशियों या पालतू जानवरों को खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे बिल्कुल न बांधें। उन्हें किसी पक्के और सुरक्षित शेड में रखें।

आम जनता के लिए जरूरी गाइडलाइंस (Weekend Travel Advisory) अगर आप शनिवार को वीकेंड ट्रिप या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें

ट्रैफिक अपडेट देखकर निकलें : तेज आंधी के कारण सड़कों पर पेड़ गिरने या जलभराव (Waterlogging) के कारण ट्रैफिक जाम हो सकता है।

बिजली के खंभों से दूर रहें : आंधी-तूफान के दौरान ढीले तारों और ट्रांसफार्मर के पास गाड़ी पार्क न करें।