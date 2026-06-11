Publish Date: Thu, 11 Jun 2026 (12:47 IST)
Updated Date: Thu, 11 Jun 2026 (14:02 IST)
क्या आपके शहर में भी आज रात आने वाला है भयंकर तूफान? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अचानक देश के 16 राज्यों के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगर आप भी अगले 24 से 48 घंटों में कहीं बाहर यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो रुकिए! घर से निकलने से पहले जान लीजिए कि आपके इलाके में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है।
IMD का बड़ा अलर्ट: 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी ताजा सैटेलाइट इमेजेस (Satellite Images) और रडार डेटा के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली तेज मानसूनी हवाओं के मेल के कारण उत्तर और मध्य भारत के ऊपर एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बन गया है।
इस मौसमी बदलाव के चलते अगले 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित देश के 16 राज्यों में 50 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने और गरज-चमक के साथ भारी बारिश की आशंका है।
इन 16 राज्यों में अलर्ट जारी:
उत्तर भारत: दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश।
पूर्वी और मध्य भारत: बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
पश्चिम और अन्य राज्य: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, असम और मेघालय।
मौसम विभाग (IMD) का आधिकारिक डेटा क्या कहता है?
IMD के महानिदेशक द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, इस साल मानसून की गति सामान्य से तेज है। INSAT-3D सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि घने बादलों का एक बड़ा पैच पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 11 जून की देर रात से लेकर 12 जून की शाम तक इन इलाकों में भारी वज्रपात (Lightning) और ओलावृष्टि (Hailstorm) भी हो सकती है। सरकार ने प्रशासनिक अमले को अलर्ट पर रहने और जलभराव वाले इलाकों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की विशेष सलाह (Expert Tips)
यह समय खरीफ फसलों की बुआई और कटी हुई फसलों के प्रबंधन का है। अचानक आंधी और भारी बारिश से खेती को बड़ा नुकसान हो सकता है। पूसा कृषि विज्ञान संस्थान (IARI) के कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं:
1. कटी हुई फसलों का तुरंत सुरक्षित भंडारण करें
यदि आपने हाल ही में फसलों या सब्जियों की कटाई की है, तो उन्हें खुले आसमान के नीचे बिल्कुल न छोड़ें। तिरपाल से ढककर रखें या सुरक्षित गोदामों में पहुंचाएं।
2. सिंचाई और कीटनाशक का छिड़काव रोकें
विशेषज्ञों की राय: अगले 48 घंटों तक खेतों में किसी भी प्रकार की सिंचाई (Irrigation) न करें। इसके अलावा, तेज हवाओं और बारिश के कारण कीटनाशकों (Pesticides) का असर खत्म हो जाता है, इसलिए अभी छिड़काव का काम पूरी तरह रोक दें।
3. जल निकासी (Drainage) का करें प्रबंध
सब्जियों और नर्सरी वाले खेतों में पानी जमा न होने दें। जल निकासी के लिए नालियों को साफ रखें ताकि भारी बारिश का पानी खेतों में जमा होकर फसलों की जड़ों को न सड़ाए।
4. पशुओं को खुले में न बांधें
तेज हवाओं और आकाशीय बिजली (Lightning) के खतरे को देखते हुए अपने मवेशियों को पेड़ों के नीचे या कच्चे छप्पर के नीचे बांधने से बचें। उन्हें पक्के और सुरक्षित स्थानों पर रखें।
आम जनता के लिए जरूरी सावधानी
यात्रा से बचें: बहुत जरूरी न हो तो अगले 24 घंटे आंधी-तूफान के दौरान हाईवे पर सफर करने से बचें।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रखें बंद: वज्रपात के समय घर के बिजली के उपकरणों (TV, फ्रिज आदि) के प्लग निकाल दें।
पेड़ों के नीचे न लें शरण: तूफान के दौरान कमजोर पेड़ों और साइनबोर्ड्स के नीचे गाड़ी पार्क न करें और न ही वहां खड़े हों।
मौसम से जुड़ी पल-पल की लाइव अपडेट्स और अपने जिले के सटीक तापमान की जानकारी के लिए मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (mausam.imd.gov.in) पर विजिट करते रहें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें!
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