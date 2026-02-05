Hanuman Chalisa

उत्तर भारत में पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कोहरा और कड़ाके की ठंड

हमें फॉलो करें weather update 4 february

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (11:43 IST)
Weather Update 5 February : उत्तर भारत गुरुवार को भी बर्फबारी, बारिश, शीतलहर और कोहरे की चपेट में रहा। इस वजह से कई स्थानों पर लोगों को आवागमन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
 
मौसम विभाग ने 5 और 6 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घना कोहरा और तेज ठंडी हवाएं लोगों को ठंड का अहसास करा रही हैं।
 
हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। मनाली, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में ताजा हिमपात के कारण कई सड़कें बंद हो गईं। रोहतांग के पास अटल टनल क्षेत्र में हिमस्खलन की वजह से यातायात प्रभावित हुआ।
 
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब क्षेत्र के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ ऊंचाई पर चक्रवात सक्रिय है। इसके साथ ही ऊपरी वायुमंडल में एक ट्रफ भी बनी हुई है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी पंजाब और आसपास के इलाकों में भी चक्रवाती परिसंचरण दर्ज किया गया है। इन सभी प्रणालियों का संयुक्त असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मौसम को लगातार अस्थिर बनाए हुए है। ऊपरी वायुमंडल में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। 

8 फरवरी से एक और सिस्टम सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार, 5 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। 8 फरवरी से एक और नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बना रह सकता है। विशेष रूप से 5 और 6 फरवरी, को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है।

घने कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की आशंका जताई है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है।
edited by : Nrapendra Gupta

