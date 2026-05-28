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गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत: दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में 29 मई से शुरू होगी प्री-मानसून बारिश, IMD का अलर्ट

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weather update 28 may
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 28 May 2026 (15:02 IST) Updated Date: Thu, 28 May 2026 (15:26 IST)
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उत्तर भारत में आज भी भीषण गर्मी और लू का असर दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि आने वाले दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है।
 
मौसम विभाग के अनुसार, 29 मई से 5 जून के बीच देश के लगभग 80 से 90 फीसदी हिस्से में प्री-मानसून बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहले से ही बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में इसका असर मैदानी राज्यों में भी दिखाई देगा।
 
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 28 मई से कई राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज होंगी। 
इसके चलते हल्की से मध्यम बारिश, तेज आंधी और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है।
 
मौसम विभाग के अनुसार, मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में आज उष्ण लहर से लेकर भीषण उष्ण लहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है। 29 मई से अधिकतम तापमान में कमी आने और उष्ण लहर की स्थिति में राहत मिलने की संभावना है।
 
उत्तर-पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत में अगले 2-3 दिनों के दौरान, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 29 मई 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में 28 मई से 30 मई के दौरान 70 किमी प्रति घंटे तक की तेज़ हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज-चमक वाली आंधी आने की संभावना है।
 
मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले स्थानों से दूर रहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है।
edited by : Nrapendra Gupta 

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