Weather Update News : इस साल के मानसून सीजन का पहला चक्रवाती तूफान अरब सागर में उठा है, जिसे 'शक्ति' नाम दिया गया है। इस तूफान के कारण महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं, साथ ही गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। लोहे का पुल गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर है। जम्मू-कश्मीर के जोजिलापास के जीरो पॉइंट सोनमर्ग में रविवार को पहली बर्फबारी हुई।
दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन :
वहीं दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। लोहे का पुल गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर है। जम्मू-कश्मीर के जोजिलापास के जीरो पॉइंट सोनमर्ग में रविवार को पहली बर्फबारी हुई। गंभीर चक्रवाती तूफान ‘शक्ति’ चक्रवात, जो उत्तर-पश्चिमी अरब सागर पर सक्रिय है। इसके प्रभाव को देखते हुए ओमान और भारत के तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बरती जा रही है।
महाराष्ट्र के कई जिले हाई अलर्ट पर : मौसम विशेषज्ञों ने ओमान तटवर्ती इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। चक्रवात शक्ति की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। इससे प्रभावित होने वाले जिलों में पालघर, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, कोल्हापुर के घाट, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, धाराशिव, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर और यवतमाल हैं।
मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट :
मंगलवार तक गुजरात-महाराष्ट्र तट पर समुद्र की स्थिति खराब हो सकती है। तूफानी मौसम और 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर में चक्रवाती तूफान के कारण अगले 2 दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आंधी-तूफान आने की भी संभावना बताई है।
IMD के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर अपनी चाल बदल ली है। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग की ओर यलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। बीकानेर और जोधपुर संभाग में 5 और 6 अक्टूबर को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली करवट :
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, बांकुड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम बर्धमान तथा दक्षिण बंगाल के पुरुलिया जिले बारिश की चपेट में आ सकते हैं। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक आंशिक बादल मंडरा रहे हैं, जबकि कहीं कहीं हल्की बौछारें भी पड़ रही है।
उत्तराखंड में आज से आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र में भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी चलने का अलर्ट है। बिहार में बीते दो-तीनों से रुक-रुककर हो रही वर्षा से अलग-अलग जिलों में वज्रपात, पेड़ व मकान गिरने से कुल 19 लोगों की मौत हो गई। जम्मू-कश्मीर के जोजिलापास के जीरो पॉइंट सोनमर्ग में रविवार को पहली बर्फबारी हुई।
