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Weather Update : देश में भीषण गर्मी और लू का कहर, क्‍या इन राज्‍यों में बारिश से मिलेगी राहत?

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Impact of severe heat and heatwaves is intensifying in several parts of country
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (14:18 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (15:07 IST)
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Weather Update News : देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ता जा रहा है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 शहर भारत में हैं। कई स्थानों पर तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, अकोला, भुवनेश्वर और भोपाल जैसे शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में आंधी-बारिश से तापमान घटा, लेकिन कई जगह लू जारी है। यूपी में भीषण गर्मी दर्ज हुई। देशभर में मौसम अलग-अलग रूप में दिखाई देगा। कहीं बारिश और तूफान तो कहीं तेज गर्मी जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है।

देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ता जा रहा है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 शहर भारत में हैं। कई स्थानों पर तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, अकोला, भुवनेश्वर और भोपाल जैसे शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में आंधी-बारिश से तापमान घटा, लेकिन कई जगह लू जारी है।
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यूपी में भीषण गर्मी दर्ज हुई। देशभर में मौसम अलग-अलग रूप में दिखाई देगा। कहीं बारिश और तूफान तो कहीं तेज गर्मी जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। कई राज्यों में गरज-चमक, ओले और बिजली गिरने की आशंका है। पूर्वोत्तर भारत में 29 अप्रैल को मौसम सबसे ज्यादा खराब रह सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

खासकर मेघालय में अत्यधिक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की संभावना जताई है। विभाग ने कल पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ बारिश हो सकती है। झारखंड में कुछ जगहों पर ओले गिर सकते हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तमिलनाडु में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा रहा। इससे पहले यहां 47.6 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने मालवा और निमाड़ अंचल में भी बुधवार के दिन तेज गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है। इंदौर से उज्जैन तक तापमान फिलहाल 42 डिग्री तक चला गया है।
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दिल्ली में बुधवार सुबह बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी-तूफान का असर बना रहेगा। कुछ जगहों पर लू भी चल सकती है।
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दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है लेकिन इस गर्मी से जल्द कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने 13 राज्यों में बड़े मौसमी बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है, जहां आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
Edited By : Chetan Gour 

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