rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दौसा में डिवाइडर से टकरा कार, ट्रक से जा घुसी, हादसे में 6 दोस्तों की दर्दनाक मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Dausa accident

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (10:51 IST)
दौसा से बड़ी भयानक खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे-21पर भीषण सड़क हादसे में 6 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा कैलाई बस स्टैंड के समीप मंगलवार की देर रात हुआ। जिस कार में बैठे थे युवक उस कार के परखचे उड़ गए हैं। काफी मशक्कत के बाद दो घंटे में कार से युवकों के शव को बाहर निकाला गया।

कहा जा रहा है कि हाईवे पर अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकरा कर उछल पड़ी और ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में कार सवार चाचा भतीजा समेत 6 युवकों की मौत हो गई। कार सवार सभी युवक सिकंदरा थाना क्षेत्र के कालाखोह निवासी बताए जा रहे हैं, जो किसी  शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। हादसे के आधे घंटे पहले शादी समारोह में सभी ने फोटो खिंचवाई थी।

मृतकों की पहचान अंकित, समय सिंह, लोकेश, नवीन, दिलखुश और मनीष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सभी मृतक आपस में दोस्त थे और दौसा के कल्खो गांव के रहने वाले थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल भिजवाया। मामले की जांच की जा रही है। 
Edited By: Naveen R Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

आज पेश होगा यूपी का बजट 2026, यहां होगा खास फोकस, हो सकती हैं ये बड़ी घोषणाएं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels