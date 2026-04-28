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सिपरी रिपोर्ट: भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश, रक्षा बजट 92.1 अरब डॉलर पहुंचा

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (09:26 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (09:44 IST)
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भारत का सैन्य खर्च 8.9 प्रतिशत बढ़ा, 5वां सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश, सिपरी की रिपोर्ट से खुलासा
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत का सैन्य खर्च 8.9 प्रतिशत बढ़कर 92.1 अरब डॉलर हो गया। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है।

भारत के रक्षा खर्च में वृद्धि की एक बड़ी वजह पिछले मई में भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष बताया गया है। इसमें लड़ाकू विमान, ड्रोन व मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इसी के चलते पाकिस्तान का सैन्य खर्च भी 11 प्रतिशत बढ़कर 11.9 अरब डॉलर हो गया।
 

इन 4 देशों ने किया भारत से ज्यादा सैन्य खर्च

रिपोर्ट में दावा किया है कि 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च 2,887 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका अब भी पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर चीन, रूस और जर्मनी शामिल है। लगातार 11वां साल है जब वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि दर्ज की गई।
 

अमेरिका का सैन्य खर्च घटा

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका का सैन्य खर्च 7.5 प्रतिशत घटकर 954 अरब डॉलर रहा। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 2026 के लिए स्वीकृत खर्च बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, जो 2025 की तुलना में काफी अधिक है।
 

चीन का रक्षा बजट बढ़ा

दूसरी और चीन ने अपना रक्षा बजट 7.4 प्रतिशत बढ़ाकर 336 अरब डॉलर कर दिया। यूरोप में भी सैन्य खर्च 14 फीसदी बढ़ गया है। युद्ध के चौथे वर्ष में रूस और यूक्रेन द्वारा किए गए खर्च में वृद्धि जारी रही।
edited by : Nrapendra Gupta

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