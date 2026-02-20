AI समिट में ‘शर्टलेस’ हंगामा: राहुल गांधी के साथ आरोपी की फोटो वायरल, राजनीति गरमाई

राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' (India AI Impact Summit) शुक्रवार को उस समय विवादों में घिर गया, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में 'शर्टलेस' होकर प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है, खासकर तब जब मुख्य आरोपी की राहुल गांधी के साथ एक पुरानी तस्वीर सामने आई है।