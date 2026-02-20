भारत मंडपम में कैसे घुसे प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली DCP देवेश कुमार महला ने कहा कि करीब 12:30 बजे इन लोगों ने QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन किया और फिर ये लोग अंदर आए। इन्होंने स्वेटर और जैकेट पहनी हुई थी और बाद में इन्होंने हॉल नंबर 5 के लॉबी एरिया में स्वेटर और जैकेट उतारी और फिर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हमने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। ये सभी इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग थे। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि हां आप हाल के ट्रेड डील्स के बारे में झूठ फैलाकर इंडिया के डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, वहीं आपके फुट सोल्जर्स मशहूर AI समिट में शर्टलेस मार्च कर रहे हैं और दुनिया भर में 140 करोड़ इंडियंस को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रुकावट डालने की स्ट्रैटेजी सिर्फ़ इंडिया के लिए आपके और आपकी पार्टी के विज़न की कमी को दिखाती है।