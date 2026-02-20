राहुल के घर बनी योजना!
भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रदर्शन की योजना किसी आम कार्यकर्ता ने सड़क पर नहीं बनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन की योजना राहुल गांधी के निवास पर बनाई गई। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा भी वहां मौजूद थे।
भारत की इमेज खराब करने की भी कोशिश
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'जब पूरी दुनिया नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत को AI इम्पैक्ट समिट होस्ट करते हुए देख रही थी और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारी बढ़ती ग्लोबल लीडरशिप देख रही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने देश का सम्मान बढ़ाने के बजाय इवेंट में रुकावट डालने का रास्ता चुना। जिस शर्मनाक तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गलत व्यवहार करके इवेंट में हंगामा किया, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज खराब करने की भी कोशिश है।'
पीयूष गोयल का पलटवार
वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि यह कांग्रेस का घमंड और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है! तो, मिस्टर राहुल गांधी, सरकार को टारगेट करने के लिए इंडिया को बेइज्जत करना ही आपका अपोज़िशन है!
उन्होंने कहा कि हां आप हाल के ट्रेड डील्स के बारे में झूठ फैलाकर इंडिया के डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, वहीं आपके फुट सोल्जर्स मशहूर AI समिट में शर्टलेस मार्च कर रहे हैं और दुनिया भर में 140 करोड़ इंडियंस को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रुकावट डालने की स्ट्रैटेजी सिर्फ़ इंडिया के लिए आपके और आपकी पार्टी के विज़न की कमी को दिखाती है।
भारत मंडपम में कैसे घुसे प्रदर्शनकारी
नई दिल्ली DCP देवेश कुमार महला ने कहा कि करीब 12:30 बजे इन लोगों ने QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन किया और फिर ये लोग अंदर आए। इन्होंने स्वेटर और जैकेट पहनी हुई थी और बाद में इन्होंने हॉल नंबर 5 के लॉबी एरिया में स्वेटर और जैकेट उतारी और फिर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हमने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। ये सभी इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग थे। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या बोले यूथ कांग्रेस अध्यक्ष
भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा- यह गुस्सा सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस सदस्यों का नहीं है, यह हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते से हमारे किसानों और लोगों को नुकसान होगा। सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा। लोगों की आवाज उठाना हमारा फर्ज है। हमारे देश में लोकतंत्र है। हम कहीं भी शांति से प्रदर्शन कर सकते हैं।
Edited by : Nrapendra Gupta