थाईलैंड-कंबोडिया बॉर्डर पर विष्णु प्रतिमा पर चला बुलडोजर तो भारत ने जताया ऐतराज

Cambodian government spokesman Kim Chanpanha on Wednesday accused Thailand of destroying a Hindu statue in a disputed border area. Videos circulating on social media pages appear to show a backhoe loader demolishing a statue of the Lord Vishnu. "We condemn the destruction of… pic.twitter.com/TJ0aWdOBaD — Carlos Perez (@CarlosP95095856) December 24, 2025

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने हाल के समय में बनाई गई एक हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़े जाने की खबरें देखी हैं, जो थाईलैंड-कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित क्षेत्र में स्थित थी।जायसवाल ने कहा कि हिन्दू और बौद्ध देवताओं को पूरे क्षेत्र में लोग गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं और यह हमारी साझा सभ्यतागत विरासत का हिस्सा है। जायसवाल इस मुद्दे पर एक मीडिया के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।