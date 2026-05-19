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Delhi-NCR और उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर, कई शहरों में तापमान 47 डिग्री के पार, IMD की चेतावनी

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India heatwave 2026
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 19 May 2026 (21:56 IST) Updated Date: Tue, 19 May 2026 (22:01 IST)
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दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरी इलाकों में सभी भारत में ही दर्ज किए गए। इस खतरनाक गर्मी ने मौसम के सामान्य पैटर्न को पूरी तरह बदल दिया है। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक शहर अब ‘हीट आइलैंड’ में बदलते जा रहे हैं और यह स्थिति क्षेत्रीय जलवायु में तेजी से बढ़ते बदलावों का गंभीर संकेत है। कई बड़े शहर और क्षेत्रीय केंद्र 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच झुलस रहे हैं। देश के कई शहरों में शाम 4.30 बजे पारा 45 डिग्री के करीब था। 
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दिल्ली-NCR और उत्तर भारत में 19 मई 2026 को भीषण गर्मी का प्रकोप देखा गया। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इस सूची में चंडीगढ़, जम्मू, बठिंडा, पठानकोट, बरेली, झांसी और हरिद्वार जैसे शहर शामिल हैं।  मध्यप्रदेश के कई शहरों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया। 
 
एक्सपर्ट्‍स ने पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, छाता या सिर ढंककर बाहर निकलने, ढीले और हल्के कपड़े पहनने तथा बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले मजदूरों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।  भारत सरकार ने हीटवेव को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। ठीक इसी बीच 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में धरती खूब तपेगी और भीषण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना है। 
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कौनसे शहर रहे टॉप टेन में 

भीषण लू अब केवल रेगिस्तानी या शुष्क इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से इसकी चपेट में आ गए हैं। गर्म और सूखी हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यह भीषण गर्मी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड तक फैली हुई है। स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि सामान्य माने जाने वाले तापमान का स्तर भी बदल गया है। नई दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े महानगर वैश्विक टॉप-100 सूची में निचले स्थान पर रहे, लेकिन वहां भी तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले कुछ दिनों तक भीषण लू का यह दौर जारी रह सकता है। विभाग के मुताबिक बादलों की कमी और तेज धूप के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में तापमान लगातार ऊंचा बना रहेगा।  मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 24 मई तक राहत मिलने की संभावना बेहद कम है।  
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उत्तर और मध्य में गर्मी, दक्षिण में बारिश और आंधी-तूफान

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है।
इससे देश का मौसम दो विपरीत परिस्थितियों में बंटा नजर आ रहा है, जहां एक हिस्सा भीषण गर्मी से झुलस रहा है तो दूसरा बाढ़ और भारी बारिश के खतरे का सामना कर रहा है। Edited by : Sudhir Sharma
बढ़ते तापमान और हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। 

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