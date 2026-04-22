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Operation Sindoor : Pakistan ने दिल्ली पर दागी थी शाहीन मिसाइल, भारत की Barak 8 मिसाइल सिस्टम ने किया था ढेर, बड़ा खुलासा

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Pahalgam terror attack 2025
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (16:29 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (17:12 IST)
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पहलगाम आतंकी हमला के एक साल बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के दौरान देश की राजधानी पर होने वाले एक बड़े मिसाइल हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था।

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि मई 2025 में तनाव चरम पर पहुंचने के दौरान पाकिस्तान ने राजधानी नई दिल्ली को निशाना बनाते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसे फतह-II मिसाइल या शाहीन मिसाइल माना जा रहा है।
 घटना के कुछ दिनों बाद  इंटरसेप्शन से जुड़े वीडियो और मलबे की तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें सिरसा क्षेत्र में गिरी मिसाइल के अवशेष दिखाई दिए थे।
 

हरियाणा सिरसा की भारतीय वायुसेना यूनिट ने किया इंटरसेप्ट 

10 मई 2025 को भारतीय सेना ने घोषणा की थी कि राजधानी पर फतह-II मिसाइल से हमले की कोशिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। बाद की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मिसाइल को हरियाणा के सिरसा में तैनात भारतीय वायुसेना की यूनिट ने इंटरसेप्ट किया। इस कार्रवाई में बराक-8 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिससे संभावित बड़े हमले को टाल दिया गया और राजधानी को सुरक्षित रखा गया।
 

 बराक-8 मिसाइल की क्या हैं खूबियां 

बराक-8 एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यह प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे विभिन्न हवाई खतरों को एक साथ निशाना बनाने में सक्षम है।

इसमें अत्याधुनिक डिजिटल रडार, RF सेंसर और टू-वे डेटा लिंक जैसी तकनीकें मौजूद हैं, जो इसे हर मौसम में 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती हैं। बराक-8 मिसाइल करीब Mach 2 की रफ्तार से उड़ान भरती है और इसमें 60 किलोग्राम का वारहेड लगा होता है, जो टारगेट के पास पहुंचकर विस्फोट करता है।  Edited by: Sudhir Sharma

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