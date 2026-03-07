मैच के दौरान अहमदाबाद में कैसा रहेगा मौसम

अहमदाबाद में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, इससे दृश्यता बहुत अच्छी बनी रहेगी। मैच के दूसरे हिस्से में ओस बनने की संभावना भी काफी कम है। हवाएं हल्की चलेंगी, इसलिए मैच की शुरुआत में गर्मी और उमस का असर ज्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन खेल के आगे बढ़ने के साथ स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी।

दिल्ली-एनसीआर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अगले हफ्ते से यहां तापमान 36 डिग्री के स्तर को छू सकता है। अगले 6 से 7 दिनों तक मौसम गर्म और शुष्क ही बना रहेगा। धूप की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री अधिक 34.4 डिग्री रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.6 डिग्री ज्यादा रहा।