बढ़ेगी गर्मी, कई राज्यों में लू का अलर्ट, किन राज्यों में बारिश का अलर्ट?

Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (11:50 IST)
Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (11:55 IST)
Weather Update 12 April : देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पश्चिम बंगाल, गुजरात और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी दी गई है।
IMD के अनुसार, अगले एक सप्ताह के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य एवं पूर्वी भारत में कोई महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि होने की संभावना नहीं है। इस सप्ताह के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 6-8 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी एवं मध्य भारत में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 14 से 17 अप्रैल के दौरान लू (हीट वेव) चलने की बहुत संभावना है। ओडिशा में 13 से 14 अप्रैल तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में 16 और 17 अप्रैल को लू की स्थिति बनने की आशंका है। गांगेय पश्चिम बंगाल में 14 से 17 अप्रैल तक, गुजरात क्षेत्र में 12 से 17 अप्रैल तक और झारखंड में 14 से 17 अप्रैल तक गर्मी और उमस भरी स्थिति रहने की संभावना है।
मध्यप्रदेश में बढ़ी गर्मी
मध्यप्रदेश में बादल छंटते ही गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। इंदौर में शनिवार को पारा 37.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रतलाम और खरगोन में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया। राज्य में कई स्थानों पर इस बार अप्रैल में अब तक आंधी, बारिश और ओले गिरे हैं। उज्जैन में 35.5 और भोपाल में 34.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।
इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
असम, मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी-तूफान, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
असम और मेघालय में 11 से 14 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 से 15 अप्रैल तक बिजली गिरने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज गरज-चमक और तेज हवाओं (30-50 किमी/घंटा) के साथ बारिश हो सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (11:50 IST)
Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (11:55 IST)