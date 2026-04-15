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आसमान से बरसेगी आग! अकोला-कलबुर्गी में पारा 44 डिग्री पार, जानें आपके शहर का क्या है हाल।

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (10:03 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (10:15 IST)
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Weather Update: देश में अब गर्मी ने तेवर दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में लू का अलर्ट है। महाराष्‍ट्र का अकोला और कर्नाटक का कलबुर्गी 44 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म शहर रहे। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है।
 

इन शहरों में दिखे गर्मी के तेवर

महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। देश के 10 सबसे गर्म शहरों में सबसे ज्यादा  4 महाराष्‍ट्र के हैं। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के 2-2 शहर और कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश का 1-1 शहर इस सूची में शामिल है। 
 
मौसम विभाग के अनुसार, अकोला और कलबुर्गी देश के सबसे गर्म शहर रहे। यहां 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। महाराष्‍ट्र के अमरावती में 43.8 और वर्धा में 43.5 पर पहुंच गया। तेलंगाना का आदिलाबाद भी 43.3 तापमान के साथ देश के सबसे गर्म 5 शहरों में शामिल रहा। 
 
महाराष्‍ट्र के सोलापुर में 43.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया तो आंध्रप्रदेश के अंनतपुर में पारा 43.2 डिग्री पर जा पहुंचा। आंध्रप्रदेश का कुरनूल 43.2 डिग्री तापमान के साथ 8वें स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश के बांदा, तेलंगाना के निजामाबाद, महाराष्‍ट्र के यवतमाल, गढ़चिरौली में तापमान 42.6 डिग्री पर पहुंच गया तो जलगांव में पारा 42.5 डिग्री रहा। 

विदर्भ का हाल बेहाल

भीषण गर्मी की वजह से महाराष्‍ट्र और विशेषकर विदर्भ का हाल बेहाल नजर आ रहा है। वाशिम, चंद्रपुर और नागपुर भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। देश के 25 सबसे गर्म शहरों में लगभग आधे महाराष्‍ट्र के है। विदर्भ के 8 शहरों में पारा 42.2 डिग्री या उससे ज्यादा रहा। 

मध्यप्रदेश में लू का अलर्ट 

मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के 14 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। नर्मदापुरम 42.1 डिग्री तापमान के साथ मध्यप्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा। 16 अप्रैल से रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगौन, खंडवा, बालाघाट समेत प्रदेश के 15 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

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