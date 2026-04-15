आसमान से बरसेगी आग! अकोला-कलबुर्गी में पारा 44 डिग्री पार, जानें आपके शहर का क्या है हाल।

Weather Update: देश में अब गर्मी ने तेवर दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में लू का अलर्ट है। महाराष्‍ट्र का अकोला और कर्नाटक का कलबुर्गी 44 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म शहर रहे। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है।

इन शहरों में दिखे गर्मी के तेवर महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। देश के 10 सबसे गर्म शहरों में सबसे ज्यादा 4 महाराष्‍ट्र के हैं। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के 2-2 शहर और कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश का 1-1 शहर इस सूची में शामिल है।

मौसम विभाग के अनुसार, अकोला और कलबुर्गी देश के सबसे गर्म शहर रहे। यहां 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। महाराष्‍ट्र के अमरावती में 43.8 और वर्धा में 43.5 पर पहुंच गया। तेलंगाना का आदिलाबाद भी 43.3 तापमान के साथ देश के सबसे गर्म 5 शहरों में शामिल रहा।

महाराष्‍ट्र के सोलापुर में 43.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया तो आंध्रप्रदेश के अंनतपुर में पारा 43.2 डिग्री पर जा पहुंचा। आंध्रप्रदेश का कुरनूल 43.2 डिग्री तापमान के साथ 8वें स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश के बांदा, तेलंगाना के निजामाबाद, महाराष्‍ट्र के यवतमाल, गढ़चिरौली में तापमान 42.6 डिग्री पर पहुंच गया तो जलगांव में पारा 42.5 डिग्री रहा।

Maximum temperatures (>= 41.5°C) recorded at different locations over the country as of today, 14th April 2026



The highest Maximum temperature of temperature of 44°C was reported jointly at Akola (Maharashtra) and Kalaburagi (Karnataka). pic.twitter.com/yjfQFMfPKx — India Meteorological Department (@Indiametdept) April 14, 2026

विदर्भ का हाल बेहाल भीषण गर्मी की वजह से महाराष्‍ट्र और विशेषकर विदर्भ का हाल बेहाल नजर आ रहा है। वाशिम, चंद्रपुर और नागपुर भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। देश के 25 सबसे गर्म शहरों में लगभग आधे महाराष्‍ट्र के है। विदर्भ के 8 शहरों में पारा 42.2 डिग्री या उससे ज्यादा रहा।

Maximum temperatures are in the range of 38-44°C at many places over the country except parts of Northwest and Northeast India, where these are less than 38°C.



The highest Maximum temperature of 44°C was reported jointly at Akola (Maharashtra) and Kalaburagi (Karnataka). pic.twitter.com/wIwOehDsxC — India Meteorological Department (@Indiametdept) April 14, 2026

मध्यप्रदेश में लू का अलर्ट मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के 14 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। नर्मदापुरम 42.1 डिग्री तापमान के साथ मध्यप्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा। 16 अप्रैल से रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगौन, खंडवा, बालाघाट समेत प्रदेश के 15 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है।

edited by : Nrapendra Gupta