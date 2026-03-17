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शिवालिक के बाद भारत पहुंचा नंदा देवी जहाज, 92712 टन LPG से मिलेगी बड़ी राहत

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nanda devi reached india
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (10:52 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (11:02 IST)
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Nanda Devi Ship Reached India : अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पार कर एलपीजी से भरा एक और जहाज मंगलवार सुबह भारत पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को भी शिवालिक नामक जहाज एलपीजी लेकर भारत पहुंचा था। दोनों टेंकरों पर 92712 टन एलपीजी है। एलपीजी से भरे टैंकर पहुंचने से भारत ने राहत की सांस ली है।
 
LPG टैंकर ‘नंदा देवी’ गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंच गया है। आज संयुक्त अरब अमीरात से भी एक जहाज जग लाडली 81 हजार टन कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच रहा है। यह जहाज भी शिवालिक की तरह ही मुंद्रा पोर्ट पर उतरेगा। 
 
बताया जा रहा है कि ये दोनों जहाज कतर से एलपीजी और तेल लेकर रवाना हुए थे। मगर 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मूज में फंस गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि शिवालिक और नंदा देवी के आने से देश के कई हिस्सों में एलपीजी की उपलब्धता में अस्थायी सुधार देखने को मिल सकता है।
 
गौरतलब है कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। ईरान ने यहां तेल सप्लाय को बुरी तरह बाधित किया है। केवल भारत समेत कुछ ही देशों को यहां से तेल ले जाने की इजाजत दी गई है।
edited by : Nrapendra Gupta

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