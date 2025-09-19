Festival Posters

भारत में 2021-25 के बीच हर 30 मिनट में एक नया मिलियनेयर परिवार बना

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (11:57 IST)
India Millionaire Families : भारत में पिछले चार वर्षों के दौरान देश में धनी परिवारों की संख्‍या में तेजी से इजाफा हुआ है। हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति हुआ है। ऐसे परिवारों की संख्या—जिनके पास कम से कम 8.5 करोड़ रुपये की संपत्ति है—2021 में 4.58 लाख से लगभग दोगुनी होकर 2025 में 8.71 लाख हो गई है। यह आंकड़ा देश में लगातार बढ़ती आय असमानताओं को भी दर्शाता है।
 
हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार, ऐसे परिवार कुल परिवारों का सिर्फ 0.31% हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देश में मजबूत आर्थिक गति को देखते हुए यह संख्या और भी तेजी से बढ़ेगी।
 
महाराष्ट्र, जो राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, 1,78,600 करोड़पति परिवारों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है (2021 से 194% की वृद्धि)। अकेले मुंबई में 1,42,000 ऐसे परिवार हैं। शहरों में, 79,800 करोड़पति परिवारों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है, इसके बाद बेंगलुरु अपने आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण 31,600 परिवारों के साथ तीसरे स्थान पर है। अन्य प्रमुख शहरों में अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद शामिल हैं।
 
हुरुन इंडिया के संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा कि करोड़पति परिवारों की संख्या का लगभग दोगुना होना यह साबित करता है कि यहां धन सृजन की कहानी वास्तविक और लचीली दोनों है। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के मुख्य कार्यकारी संतोष अय्यर ने कहा कि हुरुन के आंकड़े देश में धन सृजन और लक्जरी उपभोग पैटर्न की नब्ज को दर्शाते हैं।
 
करोड़पति परिवारों में वृद्धि को मजबूत इक्विटी बाजारों, सोने की बढ़ती कीमतों और बढ़ती लक्जरी खपत का समर्थन मिला है। निफ्टी 2021 और 2025 के बीच लगभग 70% चढ़ा, जबकि सोने की क़ीमतें दोगुनी से भी ज्यादा होकर 1.14 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर गईं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अति-उच्च-निवल-मूल्य (ultra-high-net-worth) की स्थिति तक पहुंचना अभी भी मुश्किल बना हुआ है। 2017 में केवल 5% करोड़पति 100 करोड़ रुपए से अधिक की श्रेणी में पहुंचे, और केवल 0.01% अरबपति बने।
 
अपनी प्रभावशाली गति के बावजूद, देसी करोड़पति आबादी चीन के 51 लाख करोड़पति परिवारों की तुलना में मामूली बनी हुई है। जुनैद ने कहा कि रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में अगले दशक में करोड़पति परिवारों की संख्या दोगुनी होकर लगभग 20 लाख तक पहुंच सकती है।

