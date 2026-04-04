भारत को LPG संकट से मिलेगी राहत, होर्मुज से निकला 1 और भारतीय जहाज, टैंकर में लदी है 46 हजार टन गैस

Indian LPG ship have crossed Strait of Hormuz : पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। आज भारत का एलपीजी से लदा एक और जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Hormuz Strait) से सुरक्षित बाहर निकल गया, जिससे देश में गहराते एलपीजी संकट को थामने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। 'ग्रीन सानवी' नामक यह भारतीय जहाज करीब 46650 टन LPG यानी रसोई गैस लेकर आ रहा है, जो कि हॉर्मुज से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकल गया है। युद्ध की स्थिति के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में इस समय विभिन्न देशों के लगभग 300 जहाज फंसे हुए हैं।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। आज भारत का एलपीजी से लदा एक और जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Hormuz Strait) से सुरक्षित बाहर निकल गया, जिससे देश में गहराते एलपीजी संकट को थामने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। 'ग्रीन सानवी' नामक यह भारतीय जहाज करीब 46650 टन LPG यानी रसोई गैस लेकर आ रहा है, जो कि हॉर्मुज से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकल गया है।

विभिन्न देशों के फंसे हैं 300 जहाज युद्ध की स्थिति के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में इस समय विभिन्न देशों के लगभग 300 जहाज फंसे हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या चीन की है, जिसके 60 से 70 जहाज अटके हुए हैं। भारत अपनी दैनिक एलपीजी खपत (लगभग 1 लाख टन) के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। पिछले 10 दिनों में होर्मुज से निकले जहाज भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

भारत को अब तक मिली 2.79 लाख टन से ज्‍यादा LPG अब तक आए जहाजों से भारत को 2.79 लाख टन से अधिक एलपीजी प्राप्त हुई है। यह मात्रा पूरे देश की करीब 3 दिन की कुल जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हाल ही में 3 ओमानी टैंकरों के इसी रूट से गुजरने के बाद यह संभावना प्रबल हुई है कि होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे अन्य भारतीय जहाजों को भी इसी रास्ते से सुरक्षित निकाला जा सकता है। ईरान ने कुछ दोस्त देशों को इजाजत दे रखी है कि उनके जहाज गुजर सकते हैं। भारत उन देशों में शामिल है।

भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है मंत्रालय बंदरगाह और नौवहन मंत्रालय, नाविकों के कल्याण और समुद्री संचालन में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े अन्य पक्षों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय मिशन और पोस्ट इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है।

करीब 60 प्रतिशत रसोई गैस आयात करता है भारत भारत अपनी करीब 60 प्रतिशत रसोई गैस जरूरत आयात से पूरी करता है। देश में पिछले साल 33.15 मिलियन टन एलपीजी की खपत हुई। इसमें से करीब 90 प्रतिशत गैस पश्चिम एशिया से आती है। इसी बीच सरकार ने भी साफ कहा है कि देश में गैस और ईंधन की कमी नहीं है और लोगों को घबराकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। एलपीजी संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

भारतीय मछुआरों को लेकर क्या बोले विदेश मंत्री जयशंकर? ईरान में फंसे भारतीय मछुआरों का एक समूह आर्मेनिया के रास्ते स्वदेश लौट रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय नागरिकों की वापसी में सहायता के लिए आर्मेनिया के अपने समकक्ष अरारत मिर्जोयान का आभार जताया। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा, युद्ध की वजह से कुछ परेशानी हुई है लेकिन हमारे जहाज बहुत ही आराम से भारत आ रहे हैं।

Edited By : Chetan Gour