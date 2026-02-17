Dharma Sangrah

मुंबई तट के पास 3 संदिग्ध तेल टैंकर जब्त, ईरान ने कहा—हमारा कोई संबंध नहीं

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (10:18 IST)
भारत ने ईरान से जुड़े तीन अमेरिकी प्रतिबंधित टैंकरों को जब्त कर लिया। साथ ही अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने अपने समुद्री क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा दी है। हालांकि ईरान ने जब्त टैंकरों से किसी भी संबंध से इनकार किया। ALSO READ: जिनेवा में US–Iran परमाणु वार्ता, ट्रंप की ईरान को धमकी– समझौता नहीं तो अंजाम भुगतना होगा
 
अवैध व्यापार रोकने और तेल कार्गो के स्रोत को छिपाने वाले जहाजों के बीच तेल हस्तांतरण को रोकने के लिए भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 जहाजों को जब्त कर लिया। स्टेलर रूबी, अस्फाल्ट स्टार और अल जफजिया नामक इन जहाजों को मुंबई से लगभग 100 नोटिकल मील पश्चिम में रोका गया। जांच के लिए इन्हें बंदरगाह पर लाया गया।
 
ईरानी सरकारी मीडिया ने नेशनल ईरानी आयल कंपनी के हवाले से बताया कि भारत द्वारा जब्त किए गए तीनों टैंकरों का कंपनी से कोई संबंध नहीं है। कंपनी ने दावा किया कि न तो माल और न ही जहाज कंपनी से जुड़े हुए थे।
 
भारतीय अधिकारियों ने 6 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इन जहाजों को रोके जाने की जानकारी दी थी। हालांकि बाद में इस पोस्ट को हटा लिया गया।
 
गौरतलब है कि पिछले दिनों भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। अमेरिका ने भारत के खिलाफ लागू 50 फीसदी टैरिफ को हटाकर 18 फीसदी करने का एलान किया है। दूसरी और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर दिखाई दे रहा है। 
