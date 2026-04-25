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उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप, प्रयागराज में पारा 45.2 डिग्री, IMD का लू अलर्ट

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (10:10 IST) Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (10:44 IST)
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Weather Update : देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी तटीय इलाकों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। देश में सबसे अधिक तापमान प्रयागराज में रहा। यहां 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।
 
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम के मैदानी इलाकों में और मध्य भारत में उष्ण लहर चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्‍ट्र, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ओड़िशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का कहर दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों के 14 शहरों में पारा 44 डिग्री पार पहुंच गया।
 

क्या है देश भर में मौसम का हाल

सामान्य से काफी अधिक (> 5.1°C) जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई स्थानों पर; अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर; पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर; असम और मेघालय, गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा तथा छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर।
 
सामान्य से अधिक (3.1°C से 5.0°C ज्यादा): उत्तराखंड में कई स्थानों पर; पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर; उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, बिहार, गुजरात क्षेत्र और विदर्भ में कुछ स्थानों पर; झारखंड, सौराष्ट्र और कच्छ, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर।
 
सामान्य से थोड़ा अधिक (1.6°C से 3.0°C ज्यादा): रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर; नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकांश स्थानों पर; मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अलग-अलग स्थानों पर।

मध्यप्रदेश में भी गर्मी से हाल बेहाल

राजस्थान और हरियाणा के रास्ते आ रही गर्म हवाओं के चलते मध्यप्रदेश में चढ़ा पारा। खजुराहो में पारा 43.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। सतना और टीकमगढ़ में  42.8 डिग्री तापमान दर्ज किया किया। इंदौर में सीजन में पहली बार तापमान 41 डिग्री पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने राज्य के 23 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है।

गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक निर्देश

  • खूब पानी पिएं, भले ही प्यास न लगी हो।
  • दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें।
  • हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनें।
  • बाहर जाते समय टोपी का उपयोग करें या छाता साथ रखें।
  • हल्का भोजन करें और मौसमी फलों को अपने आहार में शामिल करें।
edited by : Nrapendra Gupta

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