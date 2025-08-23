ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Tariff का असर, 25 अगस्‍त से नया नियम, अमेरिका के लिए अधिकांश डाक सर्विस बंद कर देगा भारत

Advertiesment
हमें फॉलो करें America

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (18:04 IST)
संचार मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नए मानदंडों में स्पष्टता के अभाव के कारण हवाई वाहक कंपनियों ने अमेरिका जाने वाली डाक ले जाने से इनकार कर दिया है और अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। हालांकि 100 अमेरिकी डॉलर तक के पत्रों, दस्तावेजों और उपहार वस्तुओं के लिए सेवाएं जारी रहेंगी। 
ALSO READ: iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में
अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई 2025 को जारी एक कार्यकारी आदेश में कहा कि 100 अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के सामान पर 29 अगस्त से अमेरिका में सीमा शुल्क लागू होगा।  कार्यकारी आदेश के अनुसार अंतरराष्ट्रीय डाक नेटवर्क के जरिए खेप पहुंचाने वाले परिवहन वाहकों को डाक पर शुल्क लेना और उसका भुगतान करना आवश्यक है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 'हालांकि अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ने 15 अगस्त, 2025 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन ''योग्य पक्षों'' के पदनाम और शुल्क संग्रह व प्रेषण की व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी भी अनिर्धारित हैं।''
ALSO READ: क्या TikTok की 5 साल बाद भारत में हो रही है इंट्री, चाइनीज एप को लेकर सोशल मीडिया पर क्यों मचा है तहलका
मंत्रालय ने कहा कि ऐसे में अमेरिका जाने वाली एयरलाइनों ने परिचालन और तकनीकी तैयारी की कमी का हवाला देते हुए 25 अगस्त, 2025 के बाद डाक खेप स्वीकार करने में असमर्थता जताई है। इस घटनाक्रम के बाद कहा कि 'डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिका जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। हालांकि इनमें 100 अमेरिकी डॉलर तक मूल्य के पत्र, दस्तावेज और उपहार वस्तुएं शामिल नहीं हैं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे और शानदार होटल, जहां रुकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels