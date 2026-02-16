India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'

* व्यापार समझौतों का आधार ही दो देशों की बराबरी की शर्तों पर परस्पर लोकहित है



* व्यापार समझौते देश की संप्रभुता को त्याग कर, गुलामी का रास्ता कभी नहीं हो सकते



* व्यापार समझौतों की आड़ में देशहित और लोकहित दोनों की बलि नहीं दी जा सकती। इन्हीं वजहों के चलते हम अंग्रेजों से भी…

शर्तें बराबरी की होनी चाहिए

सुरजेवाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जारी 'पेनल्टी टैरिफ ऑर्डर' का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ने स्पष्ट लिखा है कि भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिका इसकी निगरानी करेगा। उन्होंने पूछा कि क्या यह भारत की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं है? सुरजेवाला ने कहा कि व्यापार समझौते बराबरी की शर्तों पर होने चाहिए। देश के हितों की बलि देकर व्यापार के नाम पर गुलामी की राह नहीं चुनी जा सकती। मोदी सरकार ने ट्रेड डील की आड़ में राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है।