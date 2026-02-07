भारत अमेरिका ट्रेड डील : खुलेगा 30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार, भारतीयों को क्या फायदा होगा?

India US Trade Deal : भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तय किया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिलने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। इस डील के तहत अमेरिका ने भारत के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार खोला तो भारत अगले पांच साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदेगा। इससे भारतीय कंपनियों को अमेरिका में सामान बेचना सस्ता और आसान हो जाएगा। जानिए इस डील से आम लोगों के लिए क्या बदलेगा, कब खत्म होगा भारत पर लगा अतरिक्त शुल्क?

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के मुख्य बिंदु अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया, इससे भारत के निर्यातकों को बड़ा बाजार मिलेगा।

अमेरिका का लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार अब MSME, किसानों और मछुआरों के लिए खुला।

निर्यात बढ़ने से लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, इससे महिलाओं और युवाओं को लाभ मिलेगा।

जेनेरिक दवाएं, हीरे-जवाहरात और विमान के पुर्जों पर टैरिफ 0% होगा।

टेक्सटाइल, रेडीमेड कपड़े, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी में अवसर बढ़ेंगे।

गेहूं, चावल, मक्का, दूध, पनीर, पोल्ट्री और अन्य संवेदनशील उत्पादों पर कोई समझौता नहीं।

अमेरिका के कृषि और औद्योगिक सामान पर टैरिफ घटाए जाएंगे, जैसे मेवे, फल, सोयाबीन तेल, शराब और पशु आहार।

डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाले जीपीयू, अन्य तकनीकी सामान और डिजिटल व्यापार में सहयोग बढ़ेगा।

दोनों देश मिलकर सप्लाई चेन मजबूत करेंगे। इससे तीसरे देशों की नीतियों से सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

अगले 5 साल में भारत 500 अरब डॉलर का ऊर्जा, विमान, धातु, तकनीक और कोल का सामान अमेरिका से खरीदेगा।

ढांचे को तुरंत लागू किया जाएगा और भविष्य में पूरा द्विपक्षीय व्यापार समझौता फाइनल करने की दिशा में काम होगा। किन सेक्टरों को होगा बड़ा फायदा? ALSO READ: भारत-अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क फाइनल: पीएम मोदी बोले—किसान, MSME और स्टार्टअप को बड़ा फायदा इस समझौते से टेक्सटाइल और रेडीमेड कपड़े, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, केमिकल्स, होम डेकोर और हस्तशिल्प और मशीनरी सेक्टर शामिल है। इसके अलावा जेनेरिक दवाएं, हीरे-जवाहरात और विमान के पुर्जों पर टैरिफ शून्य कर दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, किसान सुरक्षित, देश विकसित... भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में डेयरी, फल, सब्ज़ियां, मसाले और अन्य अनाजों को संरक्षित किया गया है। इससे घरेलू किसानों के हित सुरक्षित होंगे, स्थानीय कृषि को इतने बड़े बाजार में preferential access से मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और सशक्त कदम बढ़ेगा।

इससे घरेलू किसानों के हित सुरक्षित होंगे, स्थानीय कृषि को इतने बड़े बाजार में preferential access से मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक… pic.twitter.com/X0bMisAgYn — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 7, 2026 अमेरिका से क्या खरीदेगा भारत? भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से कुल 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पाद खरीदने की घोषणा की। इनमें एनर्जी प्रोडक्ट, विमान और विमान के पार्ट्स, कीमती धातुएं, टेक्नॉलाजी प्रोडक्ट और कोकिंग कोल शामिल हैं। अमेरिका से क्या खरीदेगा भारत?

