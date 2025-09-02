Hanuman Chalisa

भारत ने Pakistan को क्यों दी ऐसी चेतावनी, अपने लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो, जानिए क्या है पूरा मामला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (23:54 IST)
भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कह है कि सतलुज नदी में भारी बारिश के बीच बाढ़ आ सकती है। भारत ने बाढ़ की आशंका को लेकर पाकिस्तान को इस बारे में आगाह किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सतलुज नदी में बाढ़ की "उच्च संभावना" के बारे में आगाह किया है और इसके पीछे की वजह बताई है कि उत्तरी राज्यों में लगातार बारिश के कारण प्रमुख बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ रहा है। 
भारत ने सतलुज नदी में बुधवार को बाढ़ आने की ‘अधिक आशंका’ को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी। उत्तरी राज्यों में लगातार बारिश के कारण प्रमुख बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ये अलर्ट ‘मानवीय आधार’ पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से इस्लामाबाद को भेजे गए हैं। भारत ने पिछले सप्ताह तवी नदी में संभावित बाढ़ के लिए तीन अलर्ट जारी किए थे। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को जारी की गई चेतावनी बुधवार को सतलुज नदी में आने वाली संभावित बाढ़ को लेकर थी।
 
पंजाब में सतलुज, व्यास और रावी नदियां और छोटी मौसमी नदियां अपने जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण उफान पर हैं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे, के मारे जाने के बाद भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के साथ जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों के नियमित आदान-प्रदान को स्थगित कर दिया था।
 
सूत्रों ने बताया कि निलंबन के बावजूद, जान-माल की हानि को रोकने के लिए विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ की ताजा चेतावनी से अवगत कराया गया। 
बाढ़ के कारण लगभग 10,000 एकड़ खड़ी फसलें बह गई हैं, जबकि बस्तियों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें पानी में बह गई हैं, जिससे कई इलाकों तक पहुंच बंद हो गई है।

बाढ़ के कारण लगभग 10,000 एकड़ खड़ी फसलें बह गई हैं, जबकि बस्तियों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें पानी में बह गई हैं, जिससे कई इलाकों तक पहुंच बंद हो गई है।

इससे हज़ारों निवासी विस्थापित हो गए हैं और तत्काल राहत की गुहार लगा रहे हैं। डीएसपी के नेतृत्व में बचाव अभियान जारी है और अधिकारियों ने बताया है कि 80 प्रतिशत से ज़्यादा प्रभावित आबादी और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। बता दें कि पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। हर साल पाकिस्तान में बाढ़ से काफी नुकसान होता है, फसलें डूब जाती हैं और लोगों के घर भी बह जाते हैं।

