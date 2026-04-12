CWC की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, सूख रहे हैं नदियां और तालाब, अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (09:30 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (20:08 IST)
Central Water Commission Report 2026: भारतीय होने के नाते हम नदियों को अपनी मां मानते हैं। गंगा मां, यमुना मां, नर्मदा मां... लेकिन आज ये मांएं सूख रही हैं। नल से पानी नहीं आ रहा, खेत सूख रहे हैं और शहरों में पानी की किल्लत आम हो गई है। 9 अप्रैल 2026 को केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने जो साप्ताहिक रिपोर्ट जारी की, उसे पढ़कर किसी की भी नींद उड़ सकती है।
रिपोर्ट बताती है कि देश की प्रमुख नदी घाटियों और जलाशयों का पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी में करीब 11 हजार लीटर दूध बहाए जाने का मामला सामने आया है, जो जल संकट की बात को और गंभीर बना रहा है। आइए ताजा आंकड़ों को समझते हैं और देखते हैं कि हम कहां खड़े हैं।
ताजा आंकड़े क्या कहते हैं?
केंद्रीय जल आयोग देश के 166 बड़े जलाशयों की नियमित निगरानी करता है। इनकी कुल भंडारण क्षमता करीब 183.565 अरब घन मीटर है। अप्रैल 2026 की स्थिति बेहद चिंताजनक है:
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वर्तमान भंडारण : इन जलाशयों में केवल 44.71 प्रतिशत पानी बचा है।
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तेज गिरावट : फरवरी 2026 में यह आंकड़ा 66.63 प्रतिशत था। यानी सिर्फ दो महीनों में हमने अपनी जल संपदा का बड़ा हिस्सा खो दिया।
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सबसे खतरनाक स्थिति : बिहार का चंदन बांध पूरी तरह सूख चुका है। यहां पानी का स्तर शून्य प्रतिशत है।
दक्षिण भारत इस समय सबसे ज्यादा जल तनाव से गुजर रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक के कई बांधों में पानी का स्तर मात्र 13 से 20 प्रतिशत रह गया है। फरवरी में यहां 59.16 प्रतिशत पानी था, जो अब घटकर 33.63 प्रतिशत रह गया है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि 2025 का अच्छा मानसून भी हमें लंबे समय तक राहत नहीं दे सका। जनवरी-फरवरी में बारिश की कमी और भीषण गर्मी ने पानी के वाष्पीकरण को 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।
नदी घाटियों की सूखी हकीकत
नदियां सिर्फ बहता पानी नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। CWC रिपोर्ट में नदी घाटियों की स्थिति भी डराने वाली है:
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कृष्णा घाटी : यहां केवल 31.31 प्रतिशत पानी बचा है।
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ब्रह्मपुत्र घाटी : क्षमता का सिर्फ 35.20 प्रतिशत पानी उपलब्ध है।
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गंगा और गोदावरी घाटी : ये दोनों बड़ी घाटियां अपनी क्षमता के लगभग 50 प्रतिशत स्तर पर पहुंच चुकी हैं।
ये घाटियां देश की कृषि, उद्योग और पीने के पानी का मुख्य स्रोत हैं। अगर पानी का स्तर और गिरता रहा तो रबी की फसलें प्रभावित होंगी ही, खरीफ की बुवाई भी मुश्किल हो जाएगी। नर्मदा में 11 हजार लीटर दूध बहाने का विवाद – आस्था या प्रदूषण? इसी जल संकट के बीच मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सातदेव गांव में एक 21 दिवसीय महायज्ञ के समापन पर नर्मदा नदी में करीब 11 हजार लीटर दूध बहाए जाने का मामला सामने आया है। आयोजकों ने बताया कि यह नदी की शुद्धता, श्रद्धालुओं के कल्याण और समृद्धि की कामना से किया गया। दूध को टैंकरों में लाकर श्रद्धालुओं की मौजूदगी में नदी में अर्पित किया गया।
लेकिन, पर्यावरणविदों ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। इतनी बड़ी मात्रा में जैविक पदार्थ पानी में जाने से घुलित ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen) का स्तर कम हो सकता है। इससे नदी के जीव-जंतुओं और पूरे इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही जो स्थानीय लोग पीने के पानी के लिए नर्मदा पर निर्भर हैं, उन पर खतरा बढ़ सकता है। एक अन्य पर्यावरणविद सुभाष पांडे ने बताया कि 11 हजार लीटर दूध नदी के लिए बड़ा जैविक प्रदूषक है। इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है, जिससे जलीय जीवों की मौत, पानी की गुणवत्ता में गिरावट और सतह पर अत्यधिक वनस्पति जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
यह घटना बताती है कि जब नदियां पहले से ही सूख रही हैं, तब अतिरिक्त प्रदूषण कैसे स्थिति को और बिगाड़ सकता है।
विशेषज्ञ की राय : पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं : "लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर मानसून अच्छा रहा तो पानी की समस्या नहीं होगी। 2025 का मानसून शानदार था, लेकिन जनवरी-फरवरी 2026 में बारिश न होने और तेज गर्मी ने वाष्पीकरण को बहुत बढ़ा दिया। अब समय पानी बचाने का नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए स्मार्ट जल प्रबंधन का है।" यह संकट हमें कैसे प्रभावित करेगा?
अगर यही स्थिति बनी रही तो असर सिर्फ प्यास तक सीमित नहीं रहेगा:
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कृषि क्षेत्र : रबी फसलों पर असर पड़ा ही है, खरीफ सीजन में सिंचाई के लिए पानी न मिलने से उत्पादन घट सकता है। इससे खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ेगी।
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बिजली उत्पादन : भारत में बिजली का एक बड़ा हिस्सा जल विद्युत परियोजनाओं से आता है। बांध सूखने का मतलब है गर्मियों में भारी बिजली कटौती।
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पीने का पानी : बेंगलुरु जैसे शहर पहले ही पानी की राशनिंग झेल चुके हैं। अब यह समस्या दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे अन्य बड़े शहरों में भी फैल सकती है।
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हमने कहां गलती की?
विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 के अच्छे मानसून के बाद हम लापरवाह हो गए। जनवरी-फरवरी में पूर्व-मानसून बारिश न होने और बढ़ती गर्मी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। शहरीकरण, जंगलों की कटाई और अनियोजित निर्माण ने भी नदियों की क्षमता कम कर दी है।
3 व्यावहारिक सुझाव : आज से पानी बचाना शुरू करें
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ग्रे वॉटर का पुनः उपयोग : आरओ फिल्टर से निकलने वाले व्यर्थ पानी को पौधों में या सफाई के काम में इस्तेमाल करें। एक परिवार महीने में सैकड़ों लीटर पानी बचा सकता है।
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समुदाय स्तर पर जांच : अपनी सोसाइटी या मोहल्ले में पानी की लीकेज की जांच करवाएं। एक छोटी सी लीक महीने में 1000 लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद कर सकती है।
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स्मार्ट सिंचाई : अगर आपके पास बगीचा है तो सुबह 7 बजे से पहले पानी दें। इससे वाष्पीकरण कम होता है।
युद्ध स्तर पर जल प्रबंधन की जरूरत
CWC की रिपोर्ट और नर्मदा में दूध बहाने जैसी घटनाएं महज आंकड़े या खबर नहीं, बल्कि अंतिम चेतावनी हैं। हमें पारंपरिक जल संग्रहण को आधुनिक तकनीक जैसे डिसैलिनेशन और स्मार्ट मीटरिंग के साथ जोड़ना होगा। धार्मिक आस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे पर्यावरण के साथ संतुलित करना भी जरूरी है। सरकार को राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर पारदर्शी नीति बनानी चाहिए और जल संरक्षण की शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए।
अगर हम अभी नहीं संभले तो अगली गर्मियों में जलाशयों के आंकड़ों की जगह सिर्फ सूखी जमीन और प्रदूषित नदियों की तस्वीरें देख रहे होंगे। समय है कार्रवाई का। पानी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है – यह हमारी जीवित रहने की लड़ाई है। आज से शुरू करें और सुरक्षित भविष्य बनाएं। शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (09:30 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (20:08 IST)
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