CWC की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, सूख रहे हैं नदियां और तालाब, अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा

कृष्णा घाटी : यहां केवल 31.31 प्रतिशत पानी बचा है।

यहां केवल 31.31 प्रतिशत पानी बचा है। ब्रह्मपुत्र घाटी : क्षमता का सिर्फ 35.20 प्रतिशत पानी उपलब्ध है।

क्षमता का सिर्फ 35.20 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। गंगा और गोदावरी घाटी : ये दोनों बड़ी घाटियां अपनी क्षमता के लगभग 50 प्रतिशत स्तर पर पहुंच चुकी हैं।

ये घाटियां देश की कृषि, उद्योग और पीने के पानी का मुख्य स्रोत हैं। अगर पानी का स्तर और गिरता रहा तो रबी की फसलें प्रभावित होंगी ही, खरीफ की बुवाई भी मुश्किल हो जाएगी। नर्मदा में 11 हजार लीटर दूध बहाने का विवाद – आस्था या प्रदूषण? इसी जल संकट के बीच मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सातदेव गांव में एक 21 दिवसीय महायज्ञ के समापन पर नर्मदा नदी में करीब 11 हजार लीटर दूध बहाए जाने का मामला सामने आया है। आयोजकों ने बताया कि यह नदी की शुद्धता, श्रद्धालुओं के कल्याण और समृद्धि की कामना से किया गया। दूध को टैंकरों में लाकर श्रद्धालुओं की मौजूदगी में नदी में अर्पित किया गया।