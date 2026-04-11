Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:36 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:42 IST)
Weather Update 11 April : पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ने वाला है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पारा 40°C पार कर सकता है, जबकि कई राज्यों में लू, आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस, पूर्वी भारत में 5-7 डिग्री सेल्सियस और मध्य भारत में 3-5 डिग्री सेल्सियस की अधिकतम वृद्धि होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में 2 दिन के बाद अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
इन राज्यों में लू का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में 14 से 16 अप्रैल के दौरान लू चलने की बहुत अधिक संभावना है। वहीं ओडिशा में 13 और 14 अप्रैल को लू की स्थिति बन सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 13 से 15 अप्रैल के दौरान गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 16 अप्रैल तक ऐसे हालात बने रह सकते हैं।
तटीय महाराष्ट्र, केरल और माहे में आज गर्म व उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों में 12 से 16 अप्रैल के दौरान ऐसे हालात रह सकते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा तटीय कर्नाटक में 10 से 12 अप्रैल के दौरान गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है।
यहां बारिश और बिजली का अलर्ट
असम और मेघालय में 14 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं (30–40 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 10 से 14 अप्रैल के दौरान बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज बिजली गिरने की आशंका है।
edited by : Nrapendra Gupta
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:36 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:42 IST)