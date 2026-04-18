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झुलसाती गर्मी का सितम: 8 राज्यों में पारा 43 डिग्री पार, लू से सावधान!

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (13:18 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (13:28 IST)
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weather Update 18 April : देश में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश समेत 8 राज्यों में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया। यूपी के बांदा में पारा 45.4 डिग्री तक पहूंच गया। वहीं 17 जिलों में तापमान 40 पार दर्ज किया गया। पचमढ़ी को छोड़ पूरे मध्यप्रदेश में पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा। गर्म हवाओं की वजह से बड़ी संख्‍या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। ALSO READ: 40 डिग्री पार पहुंचा पारा, अस्पतालों में बढ़े हीट स्ट्रोक के केस, अस्‍पतालों में मरीजों की भीड़, विभाग ने जारी की गाइडलाइन
 
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी और पूर्वी तटों के साथ सप्ताह के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग स्थानों पर 18 और 19 अप्रैल लू चलने की आशंका है। ओडिशा में 20 अप्रैल तक गर्म हवाओं के थपेड़े पड़ सकते हैं। झारखंड में 19 से 21 अप्रैल के बीच तथा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा और तेलंगाना में 18 अप्रैल को हिट वेव चलने की संभावना है।
 
अरुणाचल प्रदेश में 18-21 अप्रैल के दौरान, असम और मेघालय में 19 और 20 अप्रैल को, तथा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 18 और 19 अप्रैल को अलग-अलग स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है।
 

कैसा है दिल्ली NCR का मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की आंधी-तूफान की चेतावनी के बीच शुक्रवार रात दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखा गया। इस वजह से राजधानी का पारा अचानक 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। आईएमडी के अनुसार, अगले कुछ घंटों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
 

बिहार में आंधी तूफान का अलर्ट

बिहार में आज आंधी-तूफान और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
edited by : Nrapendra Gupta

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