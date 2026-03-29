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weather update : देशभर में बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, इन राज्यों में बारिश के आसार

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India weather update
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 (10:07 IST) Updated Date: Sun, 29 Mar 2026 (10:10 IST)
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देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक मौसम तेजी से बदलने वाला है।
 
अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, कई जगहों पर धूलभरी आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। IMD ने अलग-अलग राज्यों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो संभावित खतरे की ओर इशारा करता है।
 
उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में भी 29 मार्च से 1 अप्रैल के बीच तेज हवाएं और बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है।  दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।
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किन राज्यों में होगा असर 

 
30-31 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह सक्रिय रहेगा। दिल्ली एनसीआर, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का दौर शुरू होगा। कई इलाकों में ओले गिरने और बिजली गिरने का खतरा भी है। दिल्ली-एनसीआर में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं से पेड़ गिरने और ट्रैफिक प्रभावित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।
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उत्तरप्रदेश और बिहार में अलर्ट

 
उत्तरप्रदेश में 29 मार्च से मौसम बदलेगा और करीब 38 जिलों में बारिश की संभावना है। 30-31 मार्च को पूरे प्रदेश में गरज-चमक, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में अगले 5 दिनों तक तेज आंधी और बारिश का अनुमान है। 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। Edited by : Sudhir Sharma

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