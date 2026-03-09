9 मार्च की बड़ी खबरें: भारत टी20 वर्ल्ड कप विजेता, मोजतबा ईरान के सुप्रीम लीडर, पिलानी में पारा 40 पार

Top News 9 March : भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता, मोजतबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, संसद में बजट स‍त्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। राजस्थान के पिलानी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 9 मार्च की बड़ी खबरें।

ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। ईरान के सरकारी टीवी ने आज सुबह खामेनेई के नाम का एलान किया। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि खामेनेई का बेटा मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। इजराइल ने भी मोजतबा को जान से मारने की धमकी दी है।

तेल संकट के बीच भारत ने बढ़ाई खरीदी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने रूस, अमेरिका और अफ्रीकी देशों से कच्चे तेल खरीदी बढ़ा ली है। इसका उद्देश्य देश में ईंधन की आपूर्ति को स्थिर रखना और किसी संभावित संकट से बचाव करना है।

कैसा है देश में मौसम का मिजाज उत्तर भारत के कई राज्यों में अब गर्मी का असर दिखाई देने लगा है। कई शहरों में पारा 35 डिग्री के पार पहुंचा। राजस्थान के पिलानी में सर्वाधिक 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कई स्थानों पर लू का अलर्ट।

edited by : Nrapendra Gupta