rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Indian Army ने किया सोशल मीडिया पॉलिसी में बड़ा बदलाव, सेना ने जारी की नई Guidelines

Advertiesment
हमें फॉलो करें Indian Army

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 (19:09 IST)
Indian Army News : भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए सोशल मीडिया चलाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन में जवानों के शोसल मीडिया ऐप्‍स और उनके चलाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस नई गाइडलाइन के मुता‍बिक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर केवल जानकारी देखने और निगरानी की अनुमति होगी, कमेंट या राय साझा नहीं की जा सकेगी। व्हाट्सऐप, स्काइप, टेलीग्राम और सिग्नल पर सामान्य जानकारी साझा की जा सकेगी। सरल शब्दों में कहें तो सेना के जवान और अफसर इंस्टाग्राम का प्रयोग केवल जानकारी देखने और निगरानी करने के लिए कर सकेंगे।

खबरों के अनुसार, भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए सोशल मीडिया चलाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन में जवानों के शोसल मीडिया ऐप्‍स और उनके चलाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस नई गाइडलाइन के मुता‍बिक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर केवल जानकारी देखने और निगरानी की अनुमति होगी, कमेंट या राय साझा नहीं की जा सकेगी।
ALSO READ: Indian Army : भारतीय सेना ने कॉम्बैट यूनिफॉर्म का पेटेंट कराया, नकल करने की तो केस साथ लगेगा जुर्माना
व्हाट्सऐप, स्काइप, टेलीग्राम और सिग्नल पर सामान्य जानकारी साझा की जा सकेगी। सरल शब्दों में कहें तो सेना के जवान और अफसर इंस्टाग्राम का प्रयोग केवल जानकारी देखने और निगरानी करने के लिए कर सकेंगे। इंस्टाग्राम पर कोई कमेंट/व्यूज़ शेयर नहीं किए जाएंगे।
 
कंटेंट सिर्फ़ जाने-पहचाने लोगों के साथ ही शेयर किया जाएगा। पाने वाले व्यक्ति की सही पहचान करने की ज़िम्मेदारी यूज़र की होगी। लिंक्डइन का इस्तेमाल सिर्फ़ संभावित कर्मचारियों/नियोक्ताओं के बारे में जानकारी पाने के लिए रिज्यूमे अपलोड करने के लिए किया जा सकता है।
ALSO READ: अब थर-थर कांपेंगे दुश्मन, भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, Army को मिलेंगे घातक हथियार
इसके अलावा यूट्यूब, एक्स, क्वोरा प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल जानकारी देखने या सीखने तक सीमित रहेगा। इन पर किसी भी तरह का खुद का कंटेंट अपलोड करने की इजाजत नहीं होगी। सेना अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला जवानों की सुरक्षा और संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
ALSO READ: 'मौत' को मात देकर... भारतीय सेना का रोंगटे खड़े करने वाला रेस्क्यू, ढहती इमारत से 22 CRPF जवानों और 3 नागरिकों को बचाया
बीते समय में सोशल मीडिया के जरिए जवानों को हनी ट्रैप का शिकार बनाने के कई मामले सामने आने के बाद सेना ने जवानों के लिए सोशल मीडिया चलाने नियम काफी सख्त कर दिए थे, जिसके बाद अब नई गाइडलाइन को काफी अहम माना जा रहा है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Industrialization के मामले में मोहन यादव, मोदी जी के सच्चे अनुयायी : अमित शाह

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels