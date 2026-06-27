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पासपोर्ट, आधार या वोटर आईडी नहीं... आखिर भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण क्या है?

एसआईआर विवाद और विदेश मंत्रालय के बयान ने क्यों खड़ा कर दिया देश का सबसे बड़ा पहचान संबंधी सवाल?

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Indian citizenship proof
BY: वेबदुनिया रिसर्च टीम
Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 (07:33 IST) Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 (07:33 IST)
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पासपोर्ट भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं, तो फिर भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता साबित कैसे करेगा?" यह सवाल अचानक पैदा नहीं हुआ, लेकिन हाल के दिनों में यह राष्ट्रीय बहस का विषय जरूर बन गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया के दौरान नागरिकता और पहचान से जुड़े मुद्दे राजनीतिक और कानूनी चर्चा के केंद्र में आ गए। इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा बयान दिया जिसने इस बहस को और तेज कर दिया।
 
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज़ (Travel Document) है, नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं। पहली नजर में यह बयान चौंकाने वाला लग सकता है, क्योंकि आम धारणा यही रही है कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को  ही जारी किया जाता है। लेकिन कानूनी दृष्टि से स्थिति थोड़ी अलग और कहीं अधिक जटिल है।

पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण क्यों नहीं माना जाता?

कानूनी रूप से यह कोई नई बात नहीं है। भारत के पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 20 के तहत केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गैर-नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ जारी कर सकती है। यही कारण है कि कानून पासपोर्ट को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं मानता।
 
हालांकि व्यावहारिक रूप से पासपोर्ट को नागरिकता का एक अत्यंत मजबूत संकेत माना जाता है, क्योंकि इसे जारी करने से पहले सरकार द्वारा पहचान और दस्तावेज़ों का विस्तृत सत्यापन किया जाता है और अधिकांश मामलों में यह केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी होता है।

भारत में नागरिकता की शुरुआत : संविधान से कानून तक

जब भारतीय संविधान का लागू होना हुआ, तब नागरिकता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 5, 6 और 7 के माध्यम से तय किया गया। ये प्रावधान उस समय बनाए गए थे जब देश विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर जनसंख्या का भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन हुआ था।
 
हालांकि संविधान निर्माताओं ने इन्हें स्थायी व्यवस्था के रूप में नहीं बनाया था। बाद में नागरिकता से जुड़ा पूरा ढांचा नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत लाया गया और संसद ने समय-समय पर इसमें कई संशोधन किए।
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भारत में जन्म से नागरिकता पाने के नियम कैसे बदले?

पहला चरण: 1950 से 1987 तक — जन्म लिया, तो नागरिक बने
  • इस अवधि में भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक माना जाता था।
  • माता-पिता की नागरिकता, राष्ट्रीयता या कानूनी स्थिति का कोई महत्व नहीं था।
  • इसे अंतरराष्ट्रीय कानून की भाषा में जस सोली (Jus Soli) कहा जाता है।
 
दूसरा चरण: 1987 से 2004 तक — कम से कम एक माता-पिता भारतीय होना जरूरी
  • 1986 में नागरिकता कानून में संशोधन किया गया और 1 जुलाई 1987 से नए नियम लागू हुए।
  • अब भारत में जन्म लेने वाला बच्चा तभी भारतीय नागरिक माना जाएगा जब उसके माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक हो।
इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण था:
  • असम आंदोलन, 
  • अवैध प्रवासन को लेकर बढ़ती चिंताएं, 
  • तथा असम समझौता के बाद बनी राजनीतिक सहमति। 
तीसरा चरण: 2004 से अब तक — नियम और सख्त हुए
3 दिसंबर 2004 से लागू संशोधन ने नागरिकता के नियमों को और कठोर बना दिया।
 
अब भारत में जन्म लेने वाला बच्चा तभी भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि:
✔ दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों,
या
✔ एक माता या पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो।
यदि माता-पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी है, तो भारत में जन्म लेने के बावजूद बच्चे को स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी।
 

क्या इससे नागरिकताविहीन होने का खतरा पैदा हो सकता है?

यहीं से एक गंभीर मानवीय और कानूनी प्रश्न सामने आता है। मान लीजिए किसी बच्चे का पिता भारतीय नागरिक है लेकिन उसकी मां को अवैध प्रवासी घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को भारत में जन्म लेने के बावजूद नागरिकता नहीं मिल सकती। यदि दूसरा देश भी उसे अपना नागरिक स्वीकार न करे, तो बच्चा नागरिकताविहीन (Stateless) हो सकता है।
 
सीमावर्ती राज्यों जैसे:
  • पंजाब 
  • राजस्थान 
  • पश्चिम बंगाल 
  • असम 
में प्रशासन को समय-समय पर ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा है।
 

तिब्बती शरणार्थियों के मामलों ने क्या सिखाया?

  • भारतीय नागरिकता कानून की सबसे चर्चित न्यायिक व्याख्याओं में तिब्बती शरणार्थियों के मामले शामिल हैं।
  • 2010 और 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसलों में कहा कि 30 जून 1987 से पहले भारत में जन्मे तिब्बती नागरिक भारतीय नागरिकता के पात्र हैं।
  • कारण साफ था। उस समय तक भारत में जन्म आधारित नागरिकता का सिद्धांत लागू था।
  • इन फैसलों के बाद चुनाव आयोग और विदेश मंत्रालय ने भी ऐसे तिब्बतियों के अधिकारों को मान्यता दी।
  • इन मामलों ने यह दिखाया कि नागरिकता कानून में केवल एक दिन का अंतर भी किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है।

बिहार की SIR प्रक्रिया ने क्या उजागर किया?

  • बिहार की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया ने पहली बार बड़े पैमाने पर यह सवाल खड़ा किया कि आखिर भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता साबित कैसे करे।
  • चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही शामिल होने चाहिए।
  • लेकिन इस प्रक्रिया ने यह भी उजागर किया कि अधिकांश भारतीयों के पास ऐसा कोई एक दस्तावेज़ नहीं है जिसे हर परिस्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जा सके।

क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय कर सकता है?

नहीं। हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची की पात्रता तक सीमित है। किसी व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित करना उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। नागरिकता से जुड़े विवादों का निर्णय केवल कानून द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी ही कर सकता है।

आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट की कानूनी सीमाएं

आधार कार्ड
  • आधार केवल पहचान और निवास का प्रमाण है।
  • यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
वोटर आईडी
  • यह केवल यह दर्शाती है कि व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है।
  • यह भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है।
पासपोर्ट
  • यह अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी दस्तावेज़ है।
  • हालांकि व्यवहारिक रूप से इसे नागरिकता का मजबूत संकेत माना जाता है, लेकिन कानून इसे अंतिम प्रमाण नहीं मानता।
 

तो आखिर भारतीय नागरिकता साबित कौन करता है?

यही वह प्रश्न है जिसका कोई एक सार्वभौमिक उत्तर आज भी उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार सबसे मजबूत दस्तावेज़ हैं:
  • नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र 
  • प्राकृतिककरण (Naturalization) प्रमाणपत्र, लेकिन ये केवल सीमित संख्या में लोगों के पास उपलब्ध होते हैं।

अधिकांश भारतीयों के लिए नागरिकता सिद्ध करने में निम्न दस्तावेज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:
  • जन्म प्रमाणपत्र 
  • माता-पिता के दस्तावेज़ 
  • स्कूल रिकॉर्ड 
  • भूमि अभिलेख 
  • पुराने मतदाता रिकॉर्ड 
  • पारिवारिक दस्तावेज़ 
  • सरकारी रजिस्टर में दर्ज पुराने रिकॉर्ड 

NRC के दौरान 'लीगेसी दस्तावेज़' क्यों महत्वपूर्ण बने?

असम में हुई राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) प्रक्रिया के दौरान नागरिकता सिद्ध करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने तथाकथित "लीगेसी डॉक्यूमेंट्स" का उपयोग किया। इनमें दशकों पुराने भूमि रिकॉर्ड, मतदाता सूचियां, राजस्व दस्तावेज़ और पारिवारिक रिकॉर्ड शामिल थे। इस अनुभव ने दिखाया कि नागरिकता का प्रश्न अक्सर केवल एक पहचान पत्र से कहीं अधिक जटिल होता है।
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दुनिया में क्या हो रहा है?

भारत अकेला देश नहीं है जिसने जन्म आधारित नागरिकता के नियमों को सीमित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका आज भी व्यापक रूप से जन्म आधारित नागरिकता को मान्यता देता है, हालांकि वहां भी समय-समय पर इसे सीमित करने की राजनीतिक मांग उठती रही है। भारत में नागरिकता कानून संसद के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है और इसी कारण पिछले सात दशकों में इसके स्वरूप में कई बदलाव हुए हैं।
 

आगे की सबसे बड़ी चुनौतियां

यह पूरा विवाद तीन महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है:
1. नागरिकताविहीन बच्चों के लिए भारत की नीति क्या होगी?
2. क्या भारत को एक सार्वभौमिक नागरिकता दस्तावेज़ की आवश्यकता है?
3. भविष्य में नागरिकता कानून और नागरिक रजिस्टर किस दिशा में जाएंगे?

विदेश मंत्रालय के बयान का वास्तविक अर्थ क्या है?

विदेश मंत्रालय ने कोई नया कानून नहीं बनाया और न ही किसी नई व्याख्या की घोषणा की। उसने केवल उस कानूनी स्थिति को दोहराया है जो दशकों से भारतीय कानून का हिस्सा रही है। लेकिन इस बयान ने एक पुराने प्रश्न को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है—
 
अगर पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं, तो एक आम भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता किस दस्तावेज़ से साबित करेगा?
 
शायद आने वाले वर्षों में भारत को इसी प्रश्न का स्पष्ट, सरल और सार्वभौमिक उत्तर तलाशना होगा।
 
क्योंकि पहचान और नागरिकता के बीच का यह अंतर केवल कानूनी बहस नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के अधिकारों, अवसरों और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा प्रश्न है।

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