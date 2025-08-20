अब ट्रेन में फ्लाइट की तरह fix होगी सामान की लिमिट, जानिए कितना वजन ले जा सकेंगे यात्री

Festival Posters

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (17:31 IST)
Indian Railways New luggage policy: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब भारतीय रेलवे हवाई यात्रा की तरह ही सामान ले जाने की सीमा तय कर रहा है। इसका मकसद ट्रेनों में भीड़भाड़ को कम करना, यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाना है, खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में। रेलवे ने इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन और स्कैनर भी लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में यह व्यवस्था प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जैसे बड़े स्टेशनों पर शुरू की जा रही है।  

कितना सामान ले जा सकेंगे यात्री?
रेलवे ने हर क्लास के लिए सामान का वजन तय कर दिया है। यदि आप इस सीमा से अधिक सामान ले जाते हैं, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
AC फर्स्ट क्लास: 70 किलो तक
AC सेकंड क्लास: 50 किलो तक
AC थर्ड क्लास और स्लीपर क्लास: 40 किलो तक
जनरल क्लास: 35 किलो तक
यह सीमा प्रत्येक यात्री के लिए है। इसका मतलब है कि अगर एक ही टिकट पर दो यात्री सफर कर रहे हैं, तो वे अपनी-अपनी तय सीमा के अनुसार सामान ले जा सकते हैं।

अतिरिक्त सामान पर लगेगा शुल्क
अगर आपका सामान तय सीमा से ज्यादा है, तो आप 10 किलो तक अतिरिक्त सामान ले जा सकते हैं, लेकिन इस पर सामान्य दरों से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आपका सामान इससे भी अधिक है, तो उसे लगेज बुकिंग काउंटर पर अलग से बुक कराना होगा। यदि यात्री बिना बुकिंग के तय सीमा से अधिक सामान के साथ पाए जाते हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो सामान्य लगेज दर से 6 गुना तक हो सकता है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि बैग का आकार भी मायने रखेगा। अगर आपका बैग बहुत बड़ा है और कोच में ज्यादा जगह घेरता है, तो भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, भले ही उसका वजन तय सीमा के भीतर हो।

क्यों लागू हो रहे हैं ये नियम?
ये नियम अचानक से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि रेलवे के पास लंबे समय से ये नियम मौजूद थे, लेकिन उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता था। अब इन्हें फिर से लागू करने का मुख्य कारण यात्री सुरक्षा और सुविधा है।
