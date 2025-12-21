Indian Railways News in hindi : अब आपका रेल का सफर महंगा होने वाला है। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से किराया बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहत लंबी यात्रा के किराए में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, उपनगर ट्रेन यात्रा के किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आम यात्री वर्ग के टिकटों के लिए 215 किलोमीटर तक की यात्रा का किराया जस का तस रहेगा, लेकिन 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।
रेल मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की कि 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए साधारण श्रेणी के टिकट में प्रति किलोमीटर एक पैसा और मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की गैर-वातानुकूलित श्रेणी व सभी ट्रेन की वातानुकूलित श्रेणियों में प्रति किलोमीटर दो पैसे की वृद्धि की जाएगी।
कितना बढ़ेगा किराया
मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन-एसी कोच में किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा जबकि एसी कोच में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। इसका मतलब है कि एक 500 किलोमीटर लंबी यात्रा नॉन-एसी कोच में अब 10 रुपए महंगी हो जाएगी।
क्यों किराया बढ़ा रहा है रेलवे
रेलवे ने कहा है कि उसने पिछले दशक में अपने नेटवर्क और संचालन को काफी विस्तार दिया है और वह अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहा है। इस नई बढ़ोतरी से रेलवे की आय में हर साल 600 करोड़ रुपए का इजाफा होगा।
रेलवे का कहना है कि इसके कर्मचारियों की लागत 1,15,000 करोड़ रुपए और पेंशन खर्च 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। 2024-25 वित्तीय वर्ष में संचालन का कुल खर्च बढ़कर 2,63,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस बढ़ी हुई कर्मचारियों की लागत को पूरा करने के लिए रेलवे ने माल ढुलाई बढ़ाने और यात्री किराए में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है।
जुलाई में भी हुई थी बढ़ोतरी
इससे पहले जुलाई में भी रेलवे ने किरायों में बढ़ोतरी की थी। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन-एसी क्लास का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा था जबकि एसी क्लास में यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर हुई थी। इसके अलावा, 1 जनवरी 2020 को भी ट्रेन किरायों में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय सामान्य और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा/2 पैसा प्रति किलोमीटर और स्लीपर क्लास तथा सभी एसी क्लासों में 2 पैसा/4 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई थी। Edited by : Sudhir Sharma