युवा कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर BJP और EC के खिलाफ निकाला हल्ला बोल मार्च

भारतीय युवा कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को 'हल्ला बोल' मार्च निकाला। यह विरोध मार्च पांच, रायसीना रोड स्थित युवा कांग्रेस मुख्यालय से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक निकाले जाने की योजना थी। पुलिस ने हालांकि प्रदर्शनकारियों को भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही हिरासत में ले लिया।