खबरों के अनुसार, देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने गुरुवार को मौसम और ऑपरेशन कारणों से 67 उड़ानें रद्द कीं। इनमें से केवल 4 उड़ानें ऑपरेशन कारणों से रद्द की गईं, जबकि बाकी खराब मौसम की भविष्यवाणी के कारण रद्द हुईं। प्रभावित हवाईअड्डों में आगारतला, चंडीगढ़, देहरादून, वाराणसी और बेंगलुरु शामिल हैं।
इस बीच, विमानन नियामक महानिदेशालय (DGCA) ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक की अवधि को सर्दियों का आधिकारिक 'फॉग विंडो' घोषित किया है। इस एयरलाइन ने 1 से 9 दिसंबर के बीच हजारों उड़ानें रद्द की थीं। इसका मुख्य कारण पायलटों के ड्यूटी पीरियड और विश्राम से जुड़े नए नियमों को लागू करने में अपर्याप्त योजना और क्रू की कमी बताया गया।
ये नियम 1 नवंबर से लागू किए गए थे, जिनका सीधा असर लाखों यात्रियों पर पड़ा। इंडिगो के पास मूल रूप से 15,014 घरेलू फ्लाइट्स प्रति हफ्ता चलाने की अनुमति थी यानी करीब 2,144 उड़ानें प्रतिदिन लेकिन पहले दिसंबर में पायलटों के नए रेस्ट नियम लागू होने के बाद 1,600 उड़ानें एक ही दिन में रद्द कर दी गई थीं। इंडिगो ने दिसंबर की पहली हफ्ते में हजारों उड़ानें रद्द की थीं।
इसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी हुई थी। डीजीसीए ने इस पर चार सदस्यीय पैनल बनाया है। इस बीच इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा कि बेंगलुरु में कम दृश्यता और कोहरे के कारण उड़ान शेड्यूल प्रभावित हुआ है। हम मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुचारू यात्रा उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।
इस बीच नए साल से पहले केंद्र सरकार ने नई एयरलाइंस के लिए रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने 3 नई एयरलाइंस की उड़ान को हरी झंडी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अल हिन्द एयर (Al Hind Air) और फ्लाईएक्सप्रेस (FlyExpress) को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी कर दिया है।
2026 में इन दोनों एयरलाइंस के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की शंख एयर भी उड़ानें शुरू कर सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के मुताबिक, यह डेवलपमेंट इच्छुक कंपनियों के साथ कई मीटिंग्स के बाद हुआ है।
