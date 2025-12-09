IndiGo के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, फ्लाइट ऑपरेशन्स में 10% की कटौती का दिया आदेश

IndiGo News : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को इंडिगो के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ने पिछले 7-8 दिनों में पायलट और क्रू रोस्टर की खराब प्लानिंग की वजह से 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की थीं। मंत्रालय ने इंडिगो द्वारा ऑपरेट की जाने वाली कुल फ्लाइट्स में से 10 प्रतिशत फ्लाइट्स कम करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद इंडिगो अब पहले से तय की गई सभी फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर पाएगा। DGCA ने मंगलवार को एयरलाइन कंपनी से अपने ऑपरेशन्स में 5% की कटौती करने के लिए कहा था।