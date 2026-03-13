14 मार्च से IndiGo का सफर होगा महंगा, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट पर लगा नया फ्यूल चार्ज

अब अमेरिका इजराइल-ईरान युद्ध का असर हवाई यात्रियों पर पड़ रहा है। हवाई यात्रा करने वालों की जेब पर अब बोझ बढ़ने वाला है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो (IndiGo) ने अपनी सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 'फ्यूल चार्ज' (ईंधन शुल्क) लगाने की घोषणा की है। यह नया नियम 14 मार्च, 2026 से प्रभावी हो जाएगा। इंडिगो 14 मार्च से घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 425 रुपए से लेकर 2,300 रुपए तक ईंधन शुल्क लगाएगी।