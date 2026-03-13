14 मार्च से IndiGo का सफर होगा महंगा, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट पर लगा नया फ्यूल चार्ज

Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (20:14 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (21:16 IST)
अब अमेरिका इजराइल-ईरान युद्ध का असर हवाई यात्रियों पर पड़ रहा है। हवाई यात्रा करने वालों की जेब पर अब बोझ बढ़ने वाला है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो (IndiGo) ने अपनी सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 'फ्यूल चार्ज' (ईंधन शुल्क) लगाने की घोषणा की है। यह नया नियम 14 मार्च, 2026 से प्रभावी हो जाएगा। इंडिगो 14 मार्च से घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 425 रुपए से लेकर 2,300 रुपए तक ईंधन शुल्क लगाएगी।
एयरलाइन के मुताबिक, यह शुल्क प्रति सेक्टर (एक तरफ की यात्रा) के आधार पर लागू होगा। इसका मतलब है कि 14 मार्च से की जाने वाली सभी नई बुकिंग्स के लिए यात्रियों को अब पहले के मुकाबले अधिक किराया देना होगा।
यात्रियों पर क्या होगा असर?
अगर आप दिल्ली से मुंबई (घरेलू) की टिकट बुक करते हैं, तो आपको बेस फेयर और टैक्स के अलावा ₹425 अतिरिक्त देने होंगे। वहीं, अगर आप यूरोप की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो एक तरफ का किराया ₹2,300 तक बढ़ जाएगा।
यह कदम विमान ईंधन (ATF) की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए उठाया गया है, ताकि एयरलाइन अपने परिचालन खर्चों को संतुलित कर सके। जानकारों का मानना है कि इंडिगो के इस फैसले के बाद अन्य एयरलाइंस भी आने वाले दिनों में किराए में बढ़ोतरी कर सकती हैं। Edited by : Sudhir Sharma