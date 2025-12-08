Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






IndiGo ने दिया DGCA के कारण बताओ नोटिस का जवाब, 7वें दिन भी देरी और कैंसिलेशन से परेशान हुए यात्री

Advertiesment
हमें फॉलो करें IndiGo crisis

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (23:43 IST)
इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक 7वें दिन देश की कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा। इस महीने अब तक इंडिगो की 5,000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। सोमवार को ही इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं।
ALSO READ: Goa nightclub blaze : हादसे वाले दिन ही Indigo विमान से विदेश भाग गए थे नाइट क्लब के मालिक, गोवा पुलिस ने मांगी इंटरपोल की मदद
इस बीच डीजीसीए को इंडिगो के सीईओ और सीओओ का जवाब मिल गया है। यह बड़े पैमाने पर परिचालन संबंधी गड़बड़ियों और उड़ानों को रद्द करने के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक इंडिगो ने 8 दिसंबर 2025 को शाम को अपने सीईओ और सीओओ दोनों के हस्ताक्षर वाला जवाब जमा किया। इंडियो अव्यवस्था के लिए माफी भी मांगी है।  
ALSO READ: आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सच
हाईकोर्ट में याचिक पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने किया इं‍कार
इंडिगो की ओर से बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किए जाने से प्रभावित यात्रियों की समस्याओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने सहानुभूतिपूर्वक सुना और 10 दिसंबर को एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ानों के रद्द होने के कारण उत्पन्न अव्यवस्था को 'गंभीर मामला' बताया। लेकिन, हस्तक्षेप करने से इनकार किया। 
 
जांच के लिए मांगा थोड़ा वक्त 
मीडिया खबरों के मुताबिक कंपनी के CEO और COO ने नोटिस का औपचारिक जवाब पेश किया और पैदा हुई स्थिति के लिए खेद जताया है। इंडिगो ने कहा कि अचानक पैदा हुई परिस्थितियों से यात्रियों को परेशानी हुई और इसके लिए वे माफी मांगते हैं। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल सही कारण तुरंत नहीं बताया जा सकता और जांच के लिए थोड़ा और समय चाहिए। 
ALSO READ: हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?
सिस्टम को रिबूट किया गया
मीडिया खबरों के मुताबिक इंडिगो ने DGCA को जारी जवाब में कहा कि इस समय ऑपरेशन में आई मुश्किलों की असल वजहों का पता लगाना मुमकिन नहीं है। इंडिगो ने कहा कि 5 दिसंबर को नेटवर्क को रीबूट किया गया और कई उड़ानों को रद्द करके सिस्टम को रीसेट किया गया। इसके बाद 6 दिसंबर से उड़ानें सामान्य रूप से चलनी शुरू हो गईं।  DGCA के नियमों के अनुसार प्रभावित यात्रियों को रिफंड भी दिया गया।  मीडिया खबरों के मुताबिक इंडिगो ने कहा कि FDTL नियम लागू होने में दिक्कतें थीं और वे DGCA से छूट/रियायतें मांग रहे थे।  शुरुआती दिसंबर में इन सभी कारणों के मिल जाने से ऑन-टाइम परफॉर्मेंस गिरा, जिससे क्रू की उपलब्धता पर असर पड़ा। मीडिया खबरों के अनुसार इंडिगो की उड़ानों में हो रही गड़बड़ी की जांच के लिए DGCA की टीम बुधवार को इंडिगो के CEO पीटर एल्‍बर्स और COO पोरक्‍व‍िरास को तलब कर सकती है।  
ALSO READ: Priyanka Gandhi ने कहा- आजादी के 75 साल बाद वंदे मातरम पर बहस क्यों, जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है सरकार
क्या कहा सरकार ने 
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोमवार को संसद में जानकारी दी कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने 1 दिसंबर 2025 को हुई क्लैरिफिकेशन मीटिंग में किसी भी तरह की चिंता या समस्या नहीं उठाई जबकि कंपनी ने अगले ही दिन फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल करना शुरू कर दिया। नायडू ने कहा कि इंडिगो ने अपडेटेड फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नॉर्म्स से जुड़ी कोई चिंता नहीं जताई और बताया कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels