MP : चूहाकांड के बाद CM ने कहा- MYH को पूरी तरह स्वच्छ बनाने का संकल्प लें

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYH) को 'पूरी तरह स्वच्छ' बनाने पर जोर देते हुए बुधवार को कहा कि साफ-सफाई के मामले में एमवायएच की भी वैसी ही पहचान होनी चाहिए, जैसी देशभर में इंदौर की है। मुख्यमंत्री ने एमवायएच में चूहों के हमले के बाद दो नवजात बच्चियों की मौत के 16 दिन बाद यह बात कही। यादव, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर इंदौर में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए और एमवायएच परिसर में झाड़ू भी लगाई।

उन्होंने एमवायएच परिसर में आयोजित समारोह के दौरान चूहा कांड का जिक्र किए बगैर कहा कि इस सरकारी अस्पताल का अतीत बहुत गौरवशाली रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे अस्पताल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम संकल्प लें कि अस्पताल परिसर को पूरी तरह स्वच्छ बनाएंगे। स्वच्छता में जैसा नाम इंदौर का है, वैसा ही एमवायएच का भी नाम होना चाहिए।

एमवायएच के अधिकारियों ने बताया कि 31 अगस्त और एक सितंबर की दरम्यानी रात अस्पताल के आईसीयू में चूहों ने अलग-अलग जन्मजात विकृतियों से जूझ रही दो नवजात बच्चियों पर हमला किया जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी।

घोर लापरवाही के आरोपों से घिरे एमवायएच प्रशासन का दावा है कि दोनों नवजात बच्चियों की मौत का चूहों के काटने से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने अलग-अलग जन्मजात विकृतियों के कारण पहले से मौजूद गंभीर स्वास्थ्यगत परेशानियों से दम तोड़ा। चूहों के काटे जाने के बाद नवजात बच्चियों की मौत के मामले में एमवायएच प्रशासन अब तक आठ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुका है जिसमें निलंबन और पद से हटाए जाने के कदम शामिल हैं। एमवायएच के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव अपने 'अत्यंत खराब स्वास्थ्य' का हवाला देते हुए लम्बी छुट्टी पर चले गए हैं।

सामाजिक संगठनों के साथ ही दोनों मृत नवजात बच्चियों के परिवारों ने महाविद्यालय के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया और एमवायएच अधीक्षक यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पूरी नहीं होने पर असंतोष जताया है।

इस बीच, मुख्यमंत्री यादव ने देश के स्वच्छ शहर इंदौर के नगर निगम के ई-कबाड़ संग्रहण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत घर-घर से ई-कबाड़ भी जमा किया जाएगा। ई-कबाड़ यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे में पुराने मोबाइल और कंप्यूटर जैसे उपकरणों से निकलने वाला हानिकारक अपशिष्ट शामिल है। मुख्यमंत्री ने शहर के खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 'सेवा पखवाड़े' की शुरुआत भी की। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma