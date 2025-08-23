Biodata Maker

रोमी निकला यूसुफ, हिंदू बनकर की मुंबई की महिला से शादी, ऐसे हुआ भांडाफोड़

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 23 अगस्त 2025 (14:25 IST)
इंदौर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुंबई की महिला ने इंदौर के युसुफ पर आरोप लगाया कि उसने खुद को हिंदू बताकर उससे शादी की। बाद में पता चला कि वो तो मुस्‍लिम है। इतना ही नहींख्‍ महिला ने अपने पति और ननद पर जबरन धर्म परिवर्तन, बुर्का पहनने और मांसाहार बनाने के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेल किया गया। इस मामले में महिला ने 20 अगस्त 2025 को इंदौर के तुकोगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

सिद्धिविनायक मंदिर में शादी : बता दें कि महिला एडवरटाइजिंग कंपनी में काम करती है। उसने इंदौर पुलिस को बताया कि वर्ष 2004 में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम रोमी बताकर खुद को हिंदू बताया। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी, शारीरिक संबंध बने और बाद में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में शादी कर ली।

युसुफ खान निकला रोमी : महिला के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद उसे पता चला कि रोमी का असली नाम युसुफ खान है और वह मुस्लिम है। जब उसने रिश्ता खत्म करने की बात कही तो युसुफ ने भरोसा दिलाया कि वह उसे कभी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इसके बाद 2010 में दोनों ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत औपचारिक विवाह भी किया।

धर्म परिवर्तन और मांसाहार का दबाव : महिला ने पुलिस को बताया कि 2011 में बेटे का जन्म हुआ। इसके बाद युसुफ और उसकी बहन गुलबानू ने उस पर मुस्लिम रीति-रिवाज अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। शिकायत के अनुसार, उसकी इच्छा के खिलाफ बेटे का खतना कर दिया गया। महिला ने कहा कि उस पर खान सरनेम जोड़ने, बुर्का पहनने और मांसाहारी भोजन बनाने के लिए मजबूर किया गया। महिला के अनुसार, विरोध करने पर पति और ननंद मारपीट करते, गाली-गलौज करते और मानसिक रूप से परेशान करते थे।
Edited By: Navin Rangiyal 

