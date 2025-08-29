देश का सबसे बड़ा IPO साबित हो सकता है Jio का सार्वजनिक निर्गम

Reliance Jio News : देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो का अगले साल की पहली छमाही में प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) अब तक का भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो ने जून 2026 तक सूचीबद्ध होने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, जियो अपने आईपीओ के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर रही है और हम 2026 की पहली छमाही तक इसे लाने का इरादा रखते हैं। यह आईपीओ ऐसे समय में आ रहा है जब प्राथमिक बाजार में विभिन्न क्षेत्रों से कंपनियों और निवेशकों की ओर से जोरदार रुचि देखने को मिल रही है।

रिलायंस जियो देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है। अभी तक भारत में सबसे बड़ा आईपीओ हुंडई मोटर इंडिया का रहा है, जिसने अक्टूबर 2024 में 27,870 करोड़ रुपए (करीब 3.3 अरब डॉलर) जुटाए थे। इससे पहले मई 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आया था।

अन्य बड़े आईपीओ में पेटीएम (वन97 कम्युनिकेशंस) का 18,300 करोड़ रुपए, कोल इंडिया का 15,199 करोड़ रुपए, रिलायंस पावर का 11,563 करोड़ रुपए और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 11,176 करोड़ रुपए का निर्गम शामिल है। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि जियो के आईपीओ में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक रूप से बेची जा सकती है। वर्तमान में जियो प्लेटफॉर्म्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 66.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

इसके अलावा मेटा की 10 प्रतिशत, गूगल की 7.7 प्रतिशत और निजी इक्विटी निवेशकों की करीब 16 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विश्लेषकों ने जियो का उद्यम मूल्य 136 से 154 अरब डॉलर आंका है। विश्लेषक फर्म जेफरीज ने इस साल अप्रैल में जारी एक रिपोर्ट में जियो का मूल्यांकन बढ़ाकर 136 अरब डॉलर कर दिया था।

अंबानी ने कहा कि अपनी स्थापना के 10वें वर्ष में जियो 50 करोड़ से अधिक ग्राहकों का आंकड़ा पार कर चुका है। यह आईपीओ ऐसे समय में आ रहा है जब प्राथमिक बाजार में विभिन्न क्षेत्रों से कंपनियों और निवेशकों की ओर से जोरदार रुचि देखने को मिल रही है।

इस साल अब तक 50 कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो चुकी हैं, जिनमें से केवल अगस्त में ही एक दर्जन कंपनियों ने पूंजी बाजार में दस्तक दी है। प्राथमिक बाजार में आने वाली प्रमुख कंपनियों में टाटा कैपिटल, ग्रो, बोट, फिजिक्सवाला, जेप्टो और ओयो शामिल हैं। (इनपुट एजेंसी)

