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ईरान ने भारत के लिए खोला होर्मुज, जारी किया F-18 पर हमले का वीडियो, 26 मार्च की बड़ी खबरें

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strait of hormuz open for india ships
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (07:53 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (08:42 IST)
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Top News 26 March : मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच ईरान ने जारी किया अमेरिकी लड़ाकू विमान F18 पर हमले का वीडियो जारी किया। अमेरिका ने ईरान को हार नहीं स्वीकार करने पर बड़े हमले की धमकी दी है। ईरान ने भारत समेत 5 मित्र देशों के लिए हार्मुज खोल दिया है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति 14 और 15 मई को ईरान दौरे पर रहेंगे। 26 मार्च की बड़ी खबरें :
 

ईरान ने भारत के लिए खोला होर्मुज

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज से निर्बाध आने-जाने की अनुमति दी है। इन देशों में भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल है। जहाजों को यहां से गुजरने से पहले ईरान के अधिकारियों से समन्वय करना होगा।
 

ईरान ने जारी किया F-18 पर हमले का वीडियो

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर मार गिराया है। आईआरजीसी ने F-18 पर हमले का वीडियो भी जारी किया। अमेरिका ने इसका खंडन किया। ALSO READ: क्या ईरान ने मार गिराया अमेरिकी F-18 विमान, IRGC ने जारी किया वीडियो
 

व्हाइट हाउस की ईरान को धमकी

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि तेहरान अपनी सैन्य हार को स्वीकार नहीं करता है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से भी अधिक कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं।
 

14-15 मई को चीन दौरे पर जाएंगे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब 14 और 15 मई को चीन का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस ने बुधवार को इसकी घोषणा की। यह यात्रा पहले इसी महीने के अंत में निर्धारित थी, लेकिन ईरान युद्ध के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
 

PM मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता

अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के शीर्ष नेताओं में पहले स्थान पर हैं। उन्हें 68 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सूची के टॉप-10 में जगह नहीं बना सके और उन्हें केवल 39 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग मिली।
edited by : Nrapendra Gupta

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