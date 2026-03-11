एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान, होटल बंद, शादियों पर भी संकट, क्या बोली सरकार?

भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि अगर रेस्तरां उद्योग को सप्लाय में किसी तरह की बाधा आती है तो बड़े पैमाने पर रेस्तरां के बंद होने की स्थिति पैदा हो सकती है। शादियों के सीजन की वजह से कैटरर्स भी परेशान है। पुणे नगर निगम ने एलपीजी के घटकों जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध के कारण शहर के गैस शवदाह गृहों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। उद्योगों की सप्लई भी प्रभावित हो सकती है।