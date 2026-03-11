shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान, होटल बंद, शादियों पर भी संकट, क्या बोली सरकार?

Advertiesment
commercial lpg cylinder crisis
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (10:43 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (11:12 IST)
google-news
LPG Gas Cylinder Crisis : अमेरिका ईरान जंग की वजह से दुनिया भर में तेल सप्लाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 9 देशों पर तेल संकट का असर दिखाई दे रहा है। भारत में घरेल उपयोगकर्ताओं गैस सिलेंडर की चिंता सता रही है तो कमशिअल गैस सिलेंडर की किल्लत ने होटल इंडस्ट्री के साथ ही कई उद्योगों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी है। ALSO READ: LPG की किल्लत, 524 Gas Cylinders से भरा ट्रक ले भागे चोर
 
सरकार ने एस्मा लागू कर जमाखोरी पर लगाम कस दी है। फिलहाल गैस सिलेंडर के लिए कमर्शियल उपयोगकर्ताओं पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रही है। अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, परिवहन क्षेत्र को भी गैस सप्लाय में प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने 10 फीसदी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
 
दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, इंदौर समेत कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं। बाहर से आए छात्रों के साथ ही टिफिन सेंटर से खाना मंगाने वाले लोग भी चिंतिंत नजर आ रहे हैं। ALSO READ: LPG Crisis : सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, ESMA लागू

इन उद्योंगों पर असर

भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि अगर रेस्तरां उद्योग को सप्लाय में किसी तरह की बाधा आती है तो बड़े पैमाने पर रेस्तरां के बंद होने की स्थिति पैदा हो सकती है। शादियों के सीजन की वजह से कैटरर्स भी परेशान है। पुणे नगर निगम ने एलपीजी के घटकों जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध के कारण शहर के गैस शवदाह गृहों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। उद्योगों की सप्लई भी प्रभावित हो सकती है। ALSO READ: देश में रसोई गैस की किल्लत, संकट में रेस्टोरेंट, गैस आधारित शवदाहगृह भी बंद

एलपीजी संकट पर क्या बोली सरकार

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद भारत में तेल और गैस की कमी नहीं होगी। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत गैस सप्लाई पक्की की है। भारत अब दूसरे देशों से भी गैस खरीद रहा है।
 
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के बावजूद देश में ईंधन की किल्लत नहीं है। अधिकारी सतर्क हैं और संबंधित विभाग घरेलू सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए इलाके में हो रहे बदलाव की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। देश भर में ईंधन की उपलब्धता बिना किसी बाधा के हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़ा सैन्य टकराव: अमेरिका ने ईरान की 16 नौकाएं उड़ाईं, ट्रंप की सख्त चेतावनी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels