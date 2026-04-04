ईरान ने गिराए 2 अमेरिकी फाइटर जेट, ट्रंप बोले- बातचीत जारी, 4 अप्रैल की बड़ी खबरें

Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 (07:57 IST)
Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 (08:08 IST)
Top News 4 April : ईरान ने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों और 1 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। लापता पायलट की तलाश जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैन्य विमान गिराए जाने का ईरान से बातचीत पर असर नहीं। भूकंप के तेज झटकों से थर्राया उत्तर भारत। 4 अप्रैल की बड़ी खबरें :
ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका
बातचीत पर असर नहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि एक अमेरिकी सैन्य विमान गिराए जाने से ईरान के साथ बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह युद्ध है, हम युद्ध में हैं।
अमेरिका के प्रस्ताव को ईरान ने ठुकराया
मीडिया खबरों के अनुसार, ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान ने प्रस्तावित वार्ता में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है, जिससे शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।
उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सख्ती
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान-2026 लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, अब नो पीयूसी-नो फ्यूल नियम पूरे साल सख्ती से लागू रहेगा। 1 नवंबर से राजधानी में गैर-बीएस-5 भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी।
edited by : Nrapendra Gupta