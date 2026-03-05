Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (20:48 IST)
Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (20:52 IST)
iranian warship india rescue : श्रीलंकाई तट के पास ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने पर अब भारत का बयान सामने आया है। ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने भारत से लौट रहे युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया। इस पर भारतीय नौसेना ने कहा कि श्रीलंकाई नौसेना के मुताबिक 4 मार्च 2026 की तड़के IRIS Dena से एक आपातकालीन संदेश (डिस्ट्रेस कॉल) कोलंबो स्थित Maritime Rescue Coordination Centre Colombo को प्राप्त हुआ। यह जहाज गॉल (Galle) से लगभग 20 समुद्री मील पश्चिम में उस सर्च एंड रेस्क्यू (SAR) क्षेत्र में काम कर रहा था। इसकी जिम्मेदारी श्रीलंका के पास है।
सूचना मिलते ही Indian Navy ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। 4 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे एक लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान को भेजा गया ताकि श्रीलंका के नेतृत्व में चल रहे खोज अभियान को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा एयर-ड्रॉप किए जाने वाले लाइफ राफ्ट से लैस एक और विमान को भी तुरंत तैनाती के लिए तैयार रखा गया।
घटना के आसपास मौजूद भारतीय नौसेना का जहाज INS Tarangini भी बचाव अभियान में सहायता के लिए भेजा गया और 4 मार्च 2026 को शाम 4 बजे तक खोज क्षेत्र में पहुंच गया। तब तक श्रीलंकाई नौसेना और अन्य एजेंसियों द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू अभियान शुरू किया जा चुका था।
इसके अलावा INS Ikshak भी कोच्चि से रवाना किया गया है, ताकि खोज अभियान को और तेज किया जा सके। यह जहाज अभी भी इलाके में मौजूद है और लापता कर्मियों की तलाश में जुटा हुआ है। जहाज दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद के लिए यह अभियान मानवीय आधार पर चलाया जा रहा है। सर्च एंड रेस्क्यू अभियान को लेकर भारतीय और श्रीलंकाई अधिकारियों के बीच लगातार समन्वय बना हुआ है। Edited by : Sudhir Sharma