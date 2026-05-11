सोने का मामला : भारत 99% सोना आयात करता है। 2025-26 में सोने का इम्पोर्ट बिल करीब 6.4 लाख करोड़ रुपये था। बढ़ती कीमतों (1.52 लाख डॉलर प्रति किलो) के कारण विदेशी मुद्रा का भारी बहाव हो रहा है। सोने की कीमत 76 हजार डॉलर प्रति किलो से बढ़कर 1.52 लाख डॉलर प्रति किलो पहुंच गई है। जनवरी में 100 टन, फरवरी में 65 टन और मार्च में मात्र 22 टन सोना आयात हुआ। अप्रैल में यह और कम होने का अनुमान है।



