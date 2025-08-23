Biodata Maker

क्या भारत में TikTok पर से प्रतिबंध हट गया है? सरकार की सफाई

, शनिवार, 23 अगस्त 2025 (01:00 IST)
TikTok ban lifted in India: पांच साल बाद चीन के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक (TikTok) और शॉपिंग वेबसाइट AliExpress के भारत में दोबारा चालू होने की खबर है। हालांकि Tiktok ऐप अब भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। हालांकि इस बीच, सरकार की भी सफाई आई है कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आदेश नहीं दिया है। अलीएक्सप्रेस और शीन जैसे चीनी ऐप्स की वेबसाइट्स भारत में आंशिक रूप से ऐक्सेस हो रही हैं। टिकटॉक की वेबसाइट केवल होमपेज तक ही ऐक्सेस प्रदान कर रही है।
 
उल्लेखनीय है कि प्रतिबंध हटाने के इस घटनाक्रम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी इस महीने के अंत में चीन की यात्रा पर रहेंगे। वे 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि प्रतिबंध हटाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शहीदों के बलिदान की कीमत पर चीन के साथ सौदा कर रहे हैं। 
 
कांग्रेस ने कहा है कि भारत में चीन की कंपनी 'टिक टॉक' की वेबसाइट चलने लगी है। गलवान में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद भारत में कई चीनी ऐप और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले इस खबर का खंडन किया है। 5 साल पहले सरकार ने कई चीनी ऐप और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया था। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

