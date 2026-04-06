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पंजाब की सियासत में राघव चड्ढा की राजनीति की पिक्चर अभी बाकी है?

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Raghav Chadha's political journey in Punjab is yet to unfold. Raghav Chadha
BY: विकास सिंह
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (10:41 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (11:00 IST)
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पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर बगावत का मोर्चा का खोल दिया है। पार्टी की ओर से राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने और सदन में बोलने का समय नहीं देने के फैसले के बाद अब दोनों ओर से खुलकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरु हो गया है।

संसद के बजट सत्र में आम आदमी से जुड़े मुद्दों को राघव चड्ढा ने जिस तरीके से सदन में रखा, उससे वह इन दिनों काफी सुर्खियों में है। वहीं उनकी ही पार्टी ने राघव चड्ढा पर सदन में पंजाब से जुड़े मुद्दे नहीं उठाने के आरोप लगाए थे और इसे राज्य के लोगों के धोखा करार दिया  था। वहीं अब राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक वी़डियो जारी कर इसका जवाब दिया है।
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पंजाब को लेकर राघव चड्ढा का इमोशनल दांव क्यों?- राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर "पिक्चर अभी बाकी हैं" के कैप्शन के साथ लिखा है कि आम आदमी पार्टी के मेरे उन साथियों के लिए, जिन्हें यह कहते हुए वीडियो जारी करने पर मजबूर होना पड़ा कि राघव चड्ढा संसद में पंजाब के मुद्दों को उठाने में विफल रहे, यहां एक छोटा सा ट्रेलर है. पिक्चर अभी बाकी है। राघव चड्ढा ने आगे लिखा कि पंजाब मेरे लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है, मेरी आत्मा है।

सोशल मीडिया पर जारी 2 मिनट 59 सेकंड के इस वीडियो में राघव चड्ढा के राज्यसभा में दिए गए उन भाषणों का दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने पंजाब का जिक्र किया था। वीडियो में राघव चड्ढा सदन में पंजाब के किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग,पंजाब में पानी की किल्लत, किसानों की विभिन्न मांगे, पंजाब में लुप्त होता भूजल,  शहीद भगत सिंह के लिए भारत रत्न की मांग,नदी का पुनरुद्धार और जल तक पंजाब की पहुंच, महाराजा रणजीत सिंह के लिए शाही सिंहासन की मांग के मुद्दे का जिक्र किया है। वहीं पंजाब में इंटरनेशनल उड़ानों, पंजाब के लिए फंड जारी करने का मुद्दा, आनंदपुर साहिब का हैरिटेज सिटी बनाने की मांग जैसे मुद्दों का जिक्र किया है. साथ ही पंजाब के विकास के लिए केंद्र से मदद की अपील की है।

पंजाब में राघव चड्ढा की राजनीति की पिक्चर?-पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब के मुद्दों पर अब उनकी पार्टी घेर रही है और जिस तरह से राघव चड्ढा पंजाब को लेकर ही पलटवार करते हुए लिख रहे है कि पिक्चर अभी बाकी है, इसके पीछे कई सियासी संकेत छिपे है। राघव चड्ढा ने वीडियो जारी करते हुए लिखा कि पंजाब मेरे लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है, मेरी आत्मा है।

दरअसल अगले साल (2027) में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने है और सूबे में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है। राज्यसभा में पंजाब से आने वाले राघव चड्ढा को भाजपा अपना राज्य में चुनावी फेस बना सकती है, इसकी अटकलें भी तेज है। इन अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की आलोचना वाले पोस्ट डिलीट कर दिए है। सौरभ भारद्वाज ने  दावा किया कि राघव चड्ढा के ऑफिशलय एक्स (x) हैंडल पर अब मोदी या भाजपा के खिलाफ कोई आलोचनात्मक पोस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि राघव, चड्ढा के X अकाउंट पर ‘मोदी’ कीवर्ड सर्च करने पर अब केवल दो पोस्ट मिलते हैं, और वे दोनों ही प्रधानमंत्री की तारीफ में लिखे गए हैं।

सौरभ भारद्वाज के इस दावे के बाद अब उन अटकलों को और बल मिल गया है कि राघव चड्ढा जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले है। राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच वह लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए है। पिछले दिनों दिल्ली में कथित शराब घोटाले में जब पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया को कोर्ट से दोषमुक्त किया गया तब भी राघव चड्डा ने कोई बयान नहीं दिया और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट साझा की और न कोई प्रतिक्रिया दी। वहीं जब पिछले दिनों जब एक इंटरव्यू में आम आदमी  पार्टी के सांसद संजय सिंह से राघव चड्ढा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने यह माना कि 'घर' में कुछ ठीक नहीं चल रहा है।   

अगर देखा जाए तो पंजाब में भाजपा के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो सीधे जनता से कनेक्ट करता है, ऐसे में भाजपा के लिए राघव चड्ढा एक ऐसा चेहरा हो सकते है, जिन पर पार्टी दांव लगा सकती है। हलांकि अभी भाजपा के शीर्ष नेताओं के तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। 

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